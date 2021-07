Pavić: Kako to dobro zvuči – svehrvatski! Da ne povjeruješ...

Za hrvatski tenis ovo su Olimpijske igre iz snova, barem kada je posrijedi turnir muških parova. Dobili smo u Tokiju hrvatski finale, ne i neočekivano, osigurane su dvije medalje, a o olimpijskom zlatu (u petak negdje oko 12 sati, nakon pojedinačnih polufinala koji počinju u osam) odlučivat će s jedne strane najbolja kombinacija svijeta Nikola Mektić i Mate Pavić, a s druge međugorska kumska veza Marin Čilić i Ivan Dodig. Željeli smo to i želje su nam se ostvarile, a tenis će, nakon 17 godina izbivanja s olimpijskih pobjedničkih podija, pridonijeti uspjehu hrvatskih sportaša u Japanu dvjema medaljama: zlatnom i srebrnom. I u tom smislu ovo su najuspješnije Igre za hrvatski tenis iako smo i 1992. u Barceloni osvojili dvije medalje, ali tada su obje bile brončane: osvojili su ih Ivanišević u pojedinačnoj i par Ivanišević/Prpić u konkurenciji parova.

Sinkovići su nas inspirirali

Prvi su se do finala probili Čilić i Dodig, a to i nije bilo neko iznenađenje za nas koji znamo s kolikom željom i s kolikom strasti Marin i Ivan igraju ovaj turnir. Oni su zapravo “polufinale prije polufinala” dobili još protiv Britanaca A. Murraya i Salisburyja (10:7 u trećem setu), Novozelanđani Michael Venus i Marcus Daniell nisu ni izbliza tako jaka kombinacija iako su u četvrtfinalu izbacili Kolumbijce Cabala i Faraha.

No, protiv Čilića i Dodiga objektivno nisu imali izgleda, hrvatski je dvojac pobijedio u dva lagana seta sa 6:2, 6:2. Za Marina i Ivana bio je to najbolji nastup na turniru, i to u jednom od najvažnijih mečeva njihove karijere. Ovim je uspjehom naš dvojac zaokružio svoje velike teniske karijere: nakon osvajanja Grand Slam turnira i Davisova kupa, sada su osigurali i olimpijsku medalju.

– Ovo smo mogli samo sanjati. Osvojili smo sve drugo na različitim natjecanjima i u različitim konkurencijama, samo nam je olimpijska medalja nedostajala. Imali smo težak ždrijeb, ali pokazali smo moć i to da smo odličan tim. Što reći? San snova. Apsolutno smo ponosni – kazao je Čilić za HRT, a Dodig je pridodao:

– Bili smo odlični u ovom meču, posebno u ključnim trenucima. Sretan sam da ovaj veliki trenutak dijelim sa svojim kumom jer nije nam bilo lako, na Olimpijske igre svi dolaze s velikom motivacijom. Večeras ćemo popiti pivo, a u petak u finale ući kao ratnici, pa neka pobijedi bolji. A poslije ćemo zajedno slaviti!

Čilić i Dodig nisu bili bez podrške s tribina, osim ljudi iz teniskog izaslanstva bili su ondje i svježi olimpijski pobjednici u veslanju, braća Valent i Martin Sinković.

– Sinkovići su nas inspirirali, želimo im se nakloniti do poda. A i ugledali smo se na njih. U petak je praznik sporta u Hrvatskoj – naglasio je Marin, nakon čega su oni otišli bodriti prijatelje iz reprezentacije Nikolu i Matu.

I, nekoliko sati kasnije, Čiliću i Dodigu u završnici su se pridružili i Mektić i Pavić, koji su hrvatski finale osigurali pobjedom protiv Amerikanaca Austina Krajičeka i Tennysa Sandgrena sa 6:4, 6:4. Nikola i Mate su u svakom setu stigli do jednog breaka, oba puta u trećem gemu i to na početni udarac Krajičeka. Kao i tijekom cijelog turnira, njihov je servis i u ovom dvoboju ostao nedodirljiv (Amerikanci bez break-lopte u meču), postigli su 14. pobjedu u nizu i veliko slavlje moglo je početi.

– Prvi put na Olimpijskim igrama i odmah medalja. Presretni smo jer ove sezone stalno igramo jako dobro, imamo samo pet poraza. Mislim da smo danas dominirali protiv Amerikanaca, bili smo čvrsti na servisu, nismo im dali nikakvu priliku i zasluženo smo ušli u svehrvatski finale. Kako to dobro zvuči: svehrvatski! Da ne povjeruješ – napomenuo je dobro raspoloženi Pavić, a na upit što očekuje od finala, odgovorio je:

– Mi smo tu da probamo pobijediti njih, oni su tu da pobijede nas. Ja očekujem težak susret jer oni su odigrali nekoliko fenomenalnih mečeva, i veselimo se tome. No, najvažnije je da svi skupa uživamo u predivnom danu za Hrvatsku. Nadam se samo da HTV neće umjesto nas prenositi gimnastiku, ipak su četiri Hrvata na terenu – pomalo ironičan bio je Mate aludirajući na situaciju kod njihova drugog meča kada je HTV prenosio gimnastiku bez ijednog hrvatskog predstavnika.

HTV se opametio

No, to se ipak neće dogoditi jer su na HTV-u odlučili aktivirati formulu koja im se nudila: kad su istodobno na rasporedu dva nama zanimljiva događaja, za prijenos se uključuje i 1. program. Pa su tako jučer istodobno išla dva prijenosa uživo: vaterpolo na 1. i dvoboj Čilića i Dodiga na 2. programu.

Tek treći put u povijesti dogodilo se tako da se u finalu olimpijskog turnira sastanu dva para iz iste države. Prethodno je to uspjelo Amerikancima u St. Louisu 1904. i Britancima u Londonu 1908. godine. Nakon 113 godina stanke, ovaj su pothvat ostvarili naši tenisači. No, moramo napomenuti da tenisa nakon Igara u Parizu 1924. i prije Seula 1988. nije bilo na programu Olimpijskih igara.

– Drago mi je da smo dio toga, naša će imena negdje biti zauvijek zapisana. Uistinu su Olimpijske igre predivna uspomena. Petak će biti lijep dan i svi ćemo uživati u meču – zaključio je Mektić dan koji je donio trijumf hrvatskog tenisa na OI u Tokiju, barem kada je konkurencija muških parova posrijedi.•

Čilić i Dodig s jedne, a Mektić i Pavić s druge strane borit će se za zlato.

