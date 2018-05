Pavić bi mogao biti prvi Hrvat na broju jedan!

Iako zbog napuknuća rebra dva tjedna nije igrao, Mate Pavić sasvim je blizu da kao prvi Hrvat u povijesti zasjedne na prvo mjesto ATP liste. Doduše, u konkurenciji parova, ali ostaje činjenica da mi nikad dosad nismo imali tako visoko plasiranog tenisača. Goran Ivanišević bio je drugi u pojedinačnoj konkurenciji (a Ivan Ljubičić i Marin Čilić treći), a Mate Pavić je bio (i ovaj tjedan jest) treći u dublu. I to su bili najviši dosezi naših igrača.

Koban Kubotov forhend

No, izgledi da 24-godišnji Splićanin već u ponedjeljak preuzme prijestolje u dublu od Poljaka Łukasza Kubota i Brazilca Marcela Mela, koji ovaj tjedan dijele jedinicu, vrlo su realni. Zapravo u poretku uživo, kad se oduzmu bodovi osvojeni lani u Rimu, Mate je već prvi s 30 bodova ispred njih dvojice. Naime, Kubot i Melo izgubit će po 180 bodova (za četvrtfinale), a Pavić i njegov partner Austrijanac Oliver Marach malo manje, po 90 (za osminu finala).

A kako je razlika među igračima u vrhu bila mala, u ovom je trenutku Mate prvi sa 6900 bodova, Kubot i Melo dijele drugo i treće mjesto sa 6870, a Marach (koji nije odigrao sve turnire s Pavićem) četvrti je sa 6830 bodova. Dalje slijede braća Bryan, Bob i Mike, ali oni zbog Bobove ozljede neko vrijeme neće nastupati...

Za daljnji i odlučujući izgled poretka koji ćemo imati u ponedjeljak presudni će biti susreti na ovotjednom rimskom turniru. Kubot i Melo su prvi, a Pavić i Marach drugi nositelji, i obje su kombinacije u prvom kolu turnira parova slobodne.

– Uistinu smo jako blizu, nedostaje nam još jedan dobar rezultat, u Rimu ili negdje drugdje, pa da ja budem prvi na svijetu. Imamo sve u svojim rukama i nadam se da će se to dogoditi što prije – kaže Pavić koji se posljednji put našao na terenu na turniru u Barceloni.

On i Marach pobijedili su Carballésa i Ramos-Vinolasa u prvom kolu, a potom predali meč drugog kola drugoj španjolskoj kombinaciji – Felicianu i Marcu Lopezu. No, ozljeda Matina rebra nešto je starijeg datuma, do nje je došlo uoči turnira u Monte Carlu, na treningu.

– Trenirali smo s Kubotom i Melom, a u jednom trenutku je Kubot forhendom opalio prema meni. U prvi čas me nije boljelo puno, ali što je vrijeme odmicalo, bol se povećavala, da bi magnetska rezonancija pokazala da je došlo do napuknuća rebra – objašnjava Pavić koji je dio rehabilitacije proveo u svom rodnom Splitu.

Hrvatska dominacija u dublu

Ako Mate i ne osvoji jedinicu nakon Rima, on će je ozbiljno napadati sljedećih tjedana. Jer on i Marach brane jako malo bodova: u Rimu 90 i isto toliko u Roland Garrosu.

Hrvat i Austrijanac zajedno su osvojili četiri turnira, od čega čak tri ove godine: Dohu (250 bodova), Auckland (250) i Australian Open (2000). U poretku parova za završni Masters u Londonu na drugom su mjestu s 4120 bodova (Mektić i Peya, još jedna hrvatsko-austrijska kombinacija, treći su s 2300); ispred njih su samo američka braća Bryan s 4355 bodova, ali Bob ima problema s kukom i tko zna kada će se blizanci vratiti na teren. Nije zanemarivo da imaju po 40 godina na leđima...

Mate je inače u karijeri zaradio 1,6 milijuna USD, iz čega se vidi da se u parovima može pristojno zarađivati i lijepo živjeti. Nije stoga čudno da se sve veći broj naših tenisača i ranije nego prijašnjih godina odlučuje za nastupe u parovima. Hrvatska dominacija u dublu mogla bi potrajati...