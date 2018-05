Neviđen šou nekad prve tenisačice svijeta: Nakon meča napravila kaos

Karolina Pliškova iznenađujuće je izgubila u drugom kolu WTA turnira u Rimu od Grkinje Marije Sakkari sa 6:3, 3:6, 5:7.

Nakon poraza je potpuno izgubila živce, te napravila pravi šou. Nije se ni rukovala s glavnom sutkinjom meča Martom Mrozinskom, a nakon toga je nekoliko puta snažno udarila po njenoj stolici na kojoj je napravila i priličnu štetu.

I have never seen Pliskova like this.

Razloge njezina bijesa treba tražiti u 11. gemu odlučujućeg seta kada je Mrozinska donijela pogrešnu odluku na štetu Pliškove, čime je Sakkari stigla do break lopte. Dugo je trajalo natezanje igračice i sutkinje, no odluka nije promijenjena, iako je bilo jasno da je lopta nekad prve tenisačice svijeta bila dobra.

Pliskova raises her hand to shake the umpire's hand, thinks better of it, and instead smashes open the umpire's chair with four blows of her racquet.



Someone's getting fined af.