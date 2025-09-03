Mike Vrabel o upitnicima za početak sezone: Svi moraju biti spremni igrati

Ovog tjedna počinje nova sezona najpoularnije američke sportske lige NFL, sve popularnije diljem svijeta, a posebno i u Europi gdje se odigrava i sve više utakmica regularne sezone profesionalnog američkog nogometa. Imao sam priliku prije prvog kola posjetiti trening New England Patriotsa uoči njihove utakmice protiv Las Vegas Raidersa koje dočekuju na svom poznatom stadionu Gillete nedaleko od Bostona.

Posljednjih nekoliko sezona bilo je jako teško i na trenutke mučno za Patriotse, koji su u prva dva desetljeća 21 stoljeća osvojili čak šest Super Bowla. U novu sezonu ulaze i s novim trenerom bivšim sjajnim igračem obrane Mikeom Vrabelom, koji je u Patriotsima igrao još u prvoj fazi prebogate karijere legendarnog quarterbacka Toma Bradyja.

Vrabel je u srijedu prvo morao odgovarati na pitanja novinara o ozljedama igrača, posebice zvijezde Patriotsove obrane, cornerbacka Christiana Gonzalesa, izabranog prije nekoliko sezoni u prvoj rundi drafta.

Vrabel nije htio isključiti mogućnost da Gonzales i zaigra u nedjelju protiv Raidersa, ali je definitivno opet bio pošteđen treninga, kao i posljednjih mjesec dana.

"Danas neće trenirati, ali sviđa mi se njegov angažman. Prošli smo kroz ovo s drugim igračima i sviđa mi se njegov pristup. Na sastancima je fokusiran, prati treninge i mislim da je to dobro odradio. Neću koristiti postotke, koliko je oporavljen, podsjetit ću vas na ono što sam rekao o donošenju odluka o povratku igrača igranju: prvo, mogu li pogoršati ozljedu? Drugo, mogu li se zaštititi? Možemo pričati što želimo o ovoj igri, ali nasilna je. I treće, možeš li odraditi svoj posao na razini koju očekujemo i na koju je igrač navikao? To su stvari kojih se držim pri donošenju odluka. Možda ću dodati još nešto, ali to je ono čime sam se vodio u ovom poslu.

Znam da je Christian važan dio našeg tima, ali danas ga neće biti. To je sve što vam mogu reći", poručio je Vrabel, a onda se malo posvetio prvom suparniku u novoj sezoni: Raidersima.

"Kakvi sjajni mladi igrači. Mislim, Brock Bowers igra kao hvatač. Spreman je i voljno blokirati. Jeanty, snažan, brz, nastavlja micati noge nakon kontakta, probija puno obaranja. Brzina izvana, snalažljivost s [Jakobijem] Meyersom. Velika fizička ofenzivna linija. Dakle, to će biti izazov. Geno zaista dobro čuva loptu. Ima vrlo dobar postotak dodavanja, zna gdje želi baciti loptu. Raidersi imaju novog trenera obrane, ali koordinator je već bio tu i radio je stvari, a onda imaju novog ofenzivnog koordinatora koji je bio u NFL-u i dolazi s Ohio Statea. To je prilično jedinstvena kombinacija. Bit će puno akcija u utakmici koje nećemo vidjeti na snimci ni na treningu. Tako je to svaki tjedan. Pokušavamo uhvatiti teme, koncepte i ideje što žele raditi u obrani s Patom [Patrickom Grahamom] i Peteovim stilom, a u napadu što je Chip [Kelly] radio u NFL-u, na koledžu, i što Geno voli. Sigurno je da će dodati stvari koje mu odgovaraju. Ono što ne želiš biti jest previše "pametniji od svih" u 1. kolu ili ikad, i misliti: “Oni znaju da ćemo ovo, pa ćemo onda ono.” Moramo biti stabilni, držati se pravila, a ako vidimo nešto novo, ostati mirni i pronaći način da to riješimo," analizira Vrabel.

Ove sezone Patriotsi imaju povoljan raspored, po nekim analizama čak među najlakšim rasporedima svih klubova, a nakon više sezona Patriotsi su na papiru zapisani kao favorit u 11 od ukupnih 17 utakmica. No, trebat će to pokazati i na terenu, što je New Englandu nedostajalo zadnjih sezona. Pravo pitanje za Vrabela i Patriotse kako planiraju poboljašti svoje drugo poluvrijeme i više pobjeđivati.

"Dobro pitanje, treniramo do najviše kroz kondiciju, zato radimo i pauzu na treningu. Rekao sam igračima: “Ovo nije trik. Želim da se podsjetimo da završimo utakmicu jako i osvojimo drugo poluvrijeme.” Upitan još jednom kako će na igru Patriotsa utjecati zamjene igrača, Vrabel je jasno podvukao situaciju: " Svi moraju igrati. Oni koji su spremni i u kondiciji ostat će unutra. Kad nisu, dobit će odmor i ući će sljedeći. Kao i uvijek."