Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
WTA Hong Kong

Ozljeda Benčič, jedna Kanađanka sigurno u finalu

Internazionali BNL D'Italia 2022 - Day Two Single Women : Belinda Bencic (SWI) again Elisabetta Cocciaretto (ITA)
Marco Iacobucci / ipa-agency.net
VL
Autor
Hins
01.11.2025.
u 00:03

Za drugo mjesto u finalu će boriti dvije kanadske tenisačice, Leylah Fernandez (WTA - 22.) i Victoria Mboko (WTA - 21.).

Španjolka Cristina Bucsa (WTA - 68.) i Australka Maya Joint (WTA - 32.) čine jedan polufinalni par WTA 250 turnira u Hong Kongu, dok će se za drugo mjesto u finalu boriti dvije kanadske tenisačice, Leylah Fernandez (WTA - 22.) i Victoria Mboko (WTA - 21.).

WTA 250 Hong Kong - četvrtfinale

Cristina Bucsa (Špa) - Belinda Benčič (Švi/1) predaja bez borbe

Maya Joint (Aus/5) - Himeno Sakatsume (Jap) 6-4, 2-6, 6-4

Victoria Mboko (Kan/3) - Ana Kalinskaja (6) 6-1, 3-1, predaja

Leylah Fernandez (Kan/2) - Sorana Cirstea (Rum/7) 6-4, 6-4

Ključne riječi
WTA tenis

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja