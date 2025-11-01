Ozljeda Benčič, jedna Kanađanka sigurno u finalu

POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA

Prva tenisačica koja je povećala grudi otvoreno progovorila: 'Znam da nisu male, ali...'

„Znala sam da će se o tome pričati, ali za mene to nije ništa ludo. To su samo grudi, ništa više“, kaže Dodin, dodajući da joj operacija nije utjecala na igru. „Nisu male, ali ne smetaju mi. Postoje sportski grudnjaci koji sve drže pod kontrolom.“