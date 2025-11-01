Ozljeda Benčič, jedna Kanađanka sigurno u finalu

Španjolka Cristina Bucsa (WTA - 68.) i Australka Maya Joint (WTA - 32.) čine jedan polufinalni par WTA 250 turnira u Hong Kongu, dok će se za drugo mjesto u finalu boriti dvije kanadske tenisačice, Leylah Fernandez (WTA - 22.) i Victoria Mboko (WTA - 21.).
WTA 250 Hong Kong - četvrtfinale
Cristina Bucsa (Špa) - Belinda Benčič (Švi/1) predaja bez borbe
Maya Joint (Aus/5) - Himeno Sakatsume (Jap) 6-4, 2-6, 6-4
Victoria Mboko (Kan/3) - Ana Kalinskaja (6) 6-1, 3-1, predaja
Leylah Fernandez (Kan/2) - Sorana Cirstea (Rum/7) 6-4, 6-4
