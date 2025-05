'Ovo što Jeličić radi je proprilično brutalno. Svoj humor mora puno bolje i kvalitetnije upakirati'

DAMIR MIŠKOVIĆ:

'Morat ćemo ići na rehabilitaciju jetre. Stalno ovo govorim već 13 godina, ali neki imaju čepiće u ušima'

- Sigurno nam je drago slušati himnu Lige prvaka na Rujevici, ali ako nam dođe ekipa od 200-300 milijuna... Okej, potući ćemo se s njima, ali to nije realno da prođemo. Jednostavno, mi ćemo dati sve od sebe, ali to ne znači ako ne prođemo da je to neuspjeh kluba. Netko vozi Ferrari, a netko Fiću. Kako ćeš dobiti Ferrari?