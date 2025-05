Joško Jeličić u prijenosu zapjevao Thompsonov hit: 'Odradio sam ručak, popio dvije čaše vina...'

U sjajnom raspoloženju bila je odrađena uvodna studijska emisija MAXSporta, uoči finala Kupa između Rijeke i Slaven Belupa. Uz voditeljicu Valentinu Miletić bio je dvojac stručnih komentatora kojeg su činili Joško Jeličić i Hrvoje Vejić. Odmah u uvodu Jelićić je u svom stilu rekao: "Obavio sam ručak i popio dvije čaše vina, nemojte mi zamjeriti ako nešto ispalim".

U emisiji je gostovao i predsjednik Rijeke, Damir Mišković. Novi prvaci već se spremaju za sezonu koja im dolazi, a koja će im donijeti izlazak u kvalifikacije za Ligu prvaka. "Da budem iskren, mislio sam se dobro napiti, ali mi nije uspjelo. Došli smo u grad, proslavili što smo mislili, bili u klubu, uzeo sam čašu vina i otišao spavati. A nisam mogao spavati", rekao je Mišković.

Jeličić mu je odvratio: "Ja sam te hvalio i kad je bilo teško. Kad budeš istovario ove premije... Pomladio si se, nisam znao da trofeji toliko pomlade". Mišković je brzo odgovorio: "Ma to me žena pomladila... Kad sam došao u klub imao sam više od 40, sad sam u 60-ima. Uvijek imam isti sistem, imam tamo knjižicu i ne mičem se od toga. Jednu godinu sam se zaigrao i bili smo u financijskom smislu kritično", rekao je predsjednik Rijeke.

"Nova Kantrida? Napravili smo jako puno. Puno je godina čekanja, potrošili smo dva milijuna eura samo na projekte, to ovom gradu treba. Ja sam dao prijedlog, na gradu je da to procijeni", dodao je Mišković.

Jeličić se ubacio rekavši Miškoviću "da mu sredi roh-bau cijenu stanova kada budu gotovi". Mišković mu je odogovorio: "A to moraš platiti".

Upitao je Jelićić hoće li Mišković ponuditi novi ugovor treneru Radomiru Đaloviću. "Našim mladim trenerima treba dati šansu. Imao sam osjećaj, predložili su ga i Darko, Srećko i Čulina. Ako su to oni mislili, tko sam ja, to je bio samo šlag na tortu. Sumnje? Nakon Olimpije me bilo strah da se on ne raspadne. Da smo dobili četiri komada od Dinama, ne bih ga smijenio, ali bilo bi mu jako teško. A zbog ovih remija na proljeće nema veze, volio bih da je bio još koji. Novi ugovor? Bit će", rekao je Mišković.

U tom se trenutku s razglasa čula pjesma Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš šta je bilo". Mišković je kazao: "Čuj kako lijepa pjesma", a Jelićić je stalno prekidao Valentinu Miletić govorivši da bi htio čuti pjesmu, nakon čega su je Jeličić, Mišković i Vejić i zajedno zapjevali.