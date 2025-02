Ovo se još nikad nije dogodilo: Hrvatski 'gospodar reketa' nadmoćno je pobijedio

Okončan je 47. Večernjakov izbor najboljeg košarkaša države, koji je bio vrlo poseban iz nekoliko razloga. Naime, već dugo se nije dogodilo da je jedan igrač dobio deset desetki odnosno 100 od mogućih 100 bodova. Isto tako, nikad se nije dogodilo da je njegov prvi pratitelj zavrijedio deset sedmica odnosno 70 bodova. A ovdje pričamo o pobjedniku prošlog izbora Mariju Hezonji i najnovijem laureatu Ivici Zupcu, 27-godišnjem Čitlučaninu, 213 centimetara visokom prvom centru NBA sastava Los Angeles Clippers, ali i stožernom igraču hrvatske košarkaške reprezentacije.

Da Ivica igra najbolju košarku karijere, potvrđuje i njegov prosječni učinak koji je prošle sezone iznosio 11,7 koševa i 9,2 skokova po utakmici dok ove sezone prosječno knjiži 15,2 koševa (u 61 posto šuterske uspješnosti), 12,6 skokova i 2,5 asistencija. Zahvaljujući među ostalima i njemu Hrvatska je igrala u finalu prošloljetnog olimpijskog kvalifikacijskog turnira u Ateni u čemu je Zubac sudjelovao s prosječno 22,8 koševa, 11,3 skoka i 2,5 asistencija i dojam koji je ostavljao kao gospodar reketa zacijelo je utjecao na glasače (J. Repeša, Ukić, Simon, Cvjetičanin, Anzulović, Tomas, Užbinec, Miliša, Pejčinović i Arapović).

To da bi jednog dana mogao postati tako upečatljiv igrač, moglo se naslutiti i iz njegovih nastupa za mlađe uzrasne selekcije Hrvatske. Tako je na juniorskom Eurobasketu 2015. prosječno bilježio 15,8 koševa, 12,9 skokova i tri blokade. Prilično uvjerljiv bio je tog istog ljeta kao član U-19 reprezentacije na SP-u kada je s prosjekom od 17,6 koševa i 7,9 skokova bio čimbenik prodora Hrvatske do finala.

Zubac je svoje kadetske i juniorske dane proveo u Ciboni, a draftiran je iz redova beogradske Mege, menadžerskog projekta najutjecajnijeg europskog košarkaškog agenta Miška Ražnatovića. Za Lakerse, koji su ga kao 19-godišnjaka uzeli u drugoj rundi NBA drafta, igrao je do 2019. kada je prešao u momčad njihova gradskog rivala Los Angeles Clippers. A to je bio potez za kojim neki navijači “jezeraša” i danas žale jer momčadi koju predvodi LeBron James, kojem se sada priključio i Luka Dončić, itekako bi dobro došao centar Zupčevih kvaliteta.

Nakon što su iz Clippersa otišli Russell Westbrook i Paul George, veliki potrošači lopti, promijenila se geometrija igre mlađeg kluba iz Grada Anđela. Konce organizacije igre preuzeo je James Harden, a u to se uključio i Kawhi Leonard, koji se prilično trudi koristiti Zupca u reketu. Zapravo, Zubac često ide u blok Hardenu nakon čega se jako vješto odvrti u reket gdje dobije loptu s kojom ide na koš ili proigra nekog od suigrača. Osim toga, Zubac je često i uspješan sudionik napadačkog skoka iz kojeg zabija ili omogućuje novi napad svojem sastavu.

– Prijašnjih je godina Zupčev najveći minus bio što uz sebe nema kvalitetnog razigravača što potvrđuje i to što je u Lakersima sjajno surađivao sa LeBronom Jamesom i Rajonom Rondom. Potvrdilo se to i dolaskom Hardena koji ga je prepoznao kao nekoga tko se sjajno kreće u igri dva na dva, tko ima sjajne ruke, hvata sve što se baci. I zato njih dvojica i nakon treninga i vježbaju “pick and roll” – kazuje Zupčev osobni trener u ljetnom razdoblju Danijel Lutz objašnjavajući tajnu njegova neprestanog igračkog rasta:

– Kada se etablirao kao starter u NBA ligi, one je sam potražio način na koji se može razvijati. Mi se znamo još iz vremena dok je Zubac igrao za Cibonine mlađe uzraste, a preko ljeta smo počeli raditi 2019. Zajedno smo ustanovili da je za njegovu poziciju najvažniji rad nogu. Osim toga, prije tri godine usredotočili smo se i na završetke lijevom rukom. Zaključili smo da to treba popraviti, a otišlo je u boljem smjeru no što se moglo zamisliti.

Koja se od Ivičinih karakteristika Lutza najviše dojmila?

– Ima izniman mentalni fokus. Kada radi, potpuno je posvećen, jako koncentriran. Ništa mu nije preteško ako to vodi do uspjeha. On je pristao na ono što sam mu ponudio, a to nije tapšanje po ramenu nego stavljanje u neugodne situacije. Recimo, prije ulaska u kretnje za centre, radimo puno vođenja lopte i on ne odustaje dok nešto ne izdrila. Tako je znatno popravio baratanje loptom i snalaženje u prostoru.

Na Zupčev račun neprestano stižu i pohvale za čuvanje reketa i obruča.

– Dva su razloga za to. Prvi je njegova visina od 213 centimetara, odnosno raspon ruku, a drugi je igračka inteligencija. On jako dobro prepoznaje kada treba pomoći, a kada se treba povući. Nije najveći atlet na toj poziciji, ali se jako dobro postavlja i utječe na promjene šuta kod napadača – naglašava Lutz.

Posljednjih godina Zubac se redovito odaziva pozivu izbornika, no to ga ne sprečava da prije i poslije reprezentativnih akcija radi na sebi.

– Prošloga ljeta on je već prvog dana lipnja bio u dvorani. A trenirao je prije reprezentacije, odradio je reprezentativne pripreme i turnir te nakon prilično kratkog odmora počeo pripreme za novu sezonu.

Na čemu će Zubac raditi u bliskoj budućnosti?

– On je za igrača svoje visine već sada solidan šuter, no bit će nam cilj da dobije šuterski rang. Od njega se u momčadi Clippersa, u ovoj konstelaciji, ne traži da šutira izvana, ali sam prilično siguran da, kada se tome posveti, svoju igru može proširiti na tricu.

A kad ovaj stasiti Hercegovac počne zabijati trice, to će zacijelo izazvati veliko odobravanje suigrača, ali i publike. Svi oni ga vole jer je jednostavno osoba koja svojim ponašanjem izaziva simpatije. I suigrači i navijači zovu ga “Big Zu”; na što im on uzvraća “big” brojkama i snažnim emocijama kada je riječ o odanosti klubu.

Rezultati 47. izbora Večernjeg lista

1. Ivica Zubac (LA Clippers) ........................100

2. Mario Hezonja (Real Madrid) ..................70

3. Luka Božić (Zadar/Lleida) .......................33

4. Dario Šarić (Golden State/Denver) .........32

5. Karlo Matković (New Orleans) ................6

5. Miro Bilan (Brescia) ...............................6

7. Ante Tomić (Joventut) ...........................5

8. Jaleen Smith (Bahcesehir) .....................3

8. Andrija Jelavić (Mega) ...........................3

10. Karlo Žganec (Zadar) ...........................1

10. Krunoslav Simon (Samobor) ................1

OCJENJIVAČKI SUD IZBORA KOŠARKAŠA GODINE ZA 2024.

Jasmin Repeša

1. Zubac, 2. Hezonja, 3. Šarić, 4. Smith, 5. Božić

Danko Cvjetićanin

1. Zubac, 2. Hezonja, 3. Šarić, 4. Božić, 5. Bilan

Kruno Simon

1. Zubac, 2. Hezonja, 3. Tomić, 4. Šarić, 5. Bilan

Roko Ukić

1. Zubac, 2. Hezonja, 3. Šarić, 4. Matković, 5. Božić

Mate Miliša

1. Zubac, 2. Hezonja, 3. Božić, 4. Šarić, 5. Matković

Ivan Tomas

1. Zubac, 2. Hezonja, 3. Božić, 4. Šarić, 5. Matković

Dražen Anzulović

1. Zubac, 2. Hezonja, 3. Šarić, 4. Božić, 5. Bilan

Davor Užbinec

1. Zubac, 2. Hezonja, 3. Božić, 4. Bilan, 5. Žganec

Marko Arapović

1. Zubac, 2. Hezonja, 3. Božić, 4. Jelavić, 5. Simon

Davor Pejčinović

1. Zubac, 2. Hezonja, 3. Božić, 4. Šarić, 5. Matković