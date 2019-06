Ovo mu nikada neće zaboraviti: Lovren do suza divnom gestom ganuo dječaka

Unatoč tome što su se pošteno ispržili na osječkome suncu u subotu, ali i prilično namučili s neugodnim Velšanima, hrvatski nogometni reprezentativci nisu zaboravili provesti koju minute uz vjerne navijače.

Među njima se istaknuo i branič Liverpoola Dejan Lovren, čiji je dres završio u rukama beskrajno zahvalnoga dječaka. Doznali smo to zahvaljujući objavi na Instagramu, društvenoj mreži na kojoj je Lovren uz fotografiju objasnio što je uslijedilo nakon izlaska s Gradskog vrta:

- Poslije utakmice u Osijeku, dao sam svoj dres jednoj ženi, ponosnoj gluhonijemoj majci ovog prekrasnog dječaka na slici. Nakon što sam izašao i otišao prema busu, prišao mi je redar i rekao da me traži neka gospođa da mi se zahvali za dres.

Uglavnom, pustili su ih unutra, žena se zahvalila i na očima joj se vidjela sreća. U jednom trenutku se okrenem prema malom i krene odjednom plakati. Pitam ga što je bilo, ne odgovara, pitam ga ponovno - što je mali? Zašto plačeš?

Odgovori on meni, plačem jer sam SRETAN. Kada je on meni to rekao osjećao sam tugu i radost u isto vrijeme jer nekim ljudima male sitnice znače toliko puno da suze i same krenu, dok nekima ne može ni Bog ugoditi.

Imam tu privilegiju i iznimnu čast da mogu druge ljude učiniti sretnima, jer kada su oni sretni i kada vidim osmijeh na licu, onda sam i ja SRETAN čovjek - istaknuo je hrvatski branič.