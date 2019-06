Nezapamćen skandal na Islandu: Čitava Turska želi otkriti identitet ovog provokatora

Turska je u ponedjeljak uložila službeni protest UEFA-i zbog ponašanja islandskih carinika koji su turske igrače i članove stručnoga stožera zadržali više sati na carinskoj kontroli zračne luke u Reykjaviku.

Agencija Anadolu tvrdi da je većina igrača čekala preko tri sata u zračnoj luci Keflavik, odnosno da su neki nogometaši morali proći kompletan tjelesni pregled.

- Ponašanje prema članovima turske reprezentacije neprihvatljivo je i s diplomatskog, ali stanovišta prava čovjeka - kazao je turski ministar vanjskih poslova Mevlut Cavusoglu, a turski veleposlanik u Norveškoj, koji pokriva i Island, najavio je oštru protestnu notu islandskoj vladi.

Islanđani su u međuvremenu odgovorili tvrdnjom da su navodi Turaka neistiniti, da su u zračnoj luci u Keflavíku zadržani sat vremena i 20 minuta, ali bez obzira tko je tu u pravu, ništa ne pobija činjenicu da je prema gostima ipak bilo osmišljenih groznih provokacija.

Naime, kamere su uhvatile nekoga mladića kako kapetanu Emreu Belezogluu ispred usta gura četku za WC umjesto mikrofona, što je toliko razljutilo turske navijače da još uvijek pod svaku cijenu pokušavaju identificirati provokatora.

U međuvremenu su pogrešno pogrešno procijenili da je u pitanju novinar Benedikt Gretarsson, koji se morao oglasiti na Twitteru kako bi ga prestali vrijeđati i prijetiti mu smrću.

The idiot with the brush is NOT me. I have nothing but respect for your players and your great nation.