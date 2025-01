Ovo je stanje u našoj skipini, a Hrvatsku sada čeka pravi izazov i borba za prvo mjesto

Hrvatski rukometaši ostvarili su još jednu uvjerljivu pobjedu na Svjetskom prvenstvu, svladavši u zagrebačkoj Areni u dvoboju 2. kola skupine H reprezentaciju Argentine s 33-18 (18-7), čime je potvrđen plasman u drugu fazu natjecanja. Hrvatsku do kraja prvog dijela čeka još dvoboj za prvo mjesto u skupini i važne bodove za nastavak natejcanja protiv reprezentacije Egipta, koja je u petak bila bolja od Bahreina s 35-24. Dvoboj Hrvatske i Egipta na programu je u nedjelju od 20.30 sati.

Uoči posljednjeg kola Hrvatska i Egipat imaju po četiri boda, a Argentina i Bahrein su bez bodova te će u međusobnom dvoboju odlučivati koja će se od te dvije reprezentacije pridružiti Hrvatima i Egipćanima u drugom dijelu grupne faze natjecanja.

Prvo ime hrvatske reprezentacije te službeno i najbolji igrač u utakmici s Argentinom bio je vratar Dominik Kuzmanović, koji je imao 13 obrana od 26 šutova. Hrvatske strijelce su predvodili Marin Šipić i Filip Glavaš sa po pet pogodaka svaki, po četiri gola su postigli Tin Lučin i Ivan Martinović, a po tri Zvonimir Srna, Mario Šoštarić i Marko Jelinić. Najbolji argentinski strijelac bio je Ramiro Martinez s tri pogotka.

Standings provided by Sofascore

U odličnoj atmosferi, pred dobro popunjenim tribinama Arene Zagreb, hrvatski rukometaši su odigrali gotovo idealno prvo poluvrijeme utakmice protiv Argentine, u kojoj im je pobjeda donosila najmanje drugo mjesto u skupini i osiguravanje plasmana u sljedeću fazu natjecanja.

Argentinci su u početnih sedam minuta uspijevali držati korak s izabranicima Dagura Sigurdssona, triput imali prednost od jednog pogotka (0-1, 1-2, 3-4), ali kad je Hrvatska napravila prvu seriju i devet minuta uspjela izdržati bez primljenog pogotka, semafor je u 16. minuti pokazivao 9-4.

Obrana je bila kompaktna i pokretljiva, gotovo neprobojna u središnjem dijelu. Kad bi Argentinci i uspjeli pronaći kakvu pukotinu i uspjeli doći do šuta, Dominik Kuzmanović je za njih bio nerješiva enigma. Hrvatski vratar je obranio više od polovice šutova s kojima je bio suočen te je s devet obrana omogućio da se njegovi suigrači rastrče i u kontranapadima dolaze do lakih pogodaka.

Nakon 6-0 od 7. do 16. minute, Hrvatska je istu takvu seriju imala od 17. do 26. minute te je zahvaljujući njoj po prvi put došla i do dvoznamenkaste prednosti (26-16). U napadu je sjajno djelovala suradnja Luke Cindrića i Marina Špića pa je hrvatski kružni napadač došao do četiri pogotka. Toliko su ih postigli i Ivan Martinović te Filip Glavaš koji je iskoristio i oba dosuđena sedmerca za naše rukometaše.

Jedina loša vijest iz prvih 30 minuta dvoboja bio je rani izlazak iz igre kapetana Domagoja Duvnjaka, kojemu je prvo ukazivana pomoć na klupi, a potom i u svlačionici. Radi se o ozljedi mišića potkoljenice, a koliko je ozbiljna pokazat će pretrage koje će biti obavljene još večeras.

Otvaranje drugog poluvremena nije bilo onako napadački ubojito od strane hrvatskih rukometaša, koji su više od šest minuta ostali bez pogotka. To su Argentinci iskoristili i s tri pogotka došli na jednoznamenkasti zaostatak (18-10). Srećom, napadački post nije bio dugog vijeka.

Mario Šoštarić, koji je ušao u igru u drugom poluvremenu, pokrenuo je hrvatski napad s dva pogotka u razmaku od jedne minute. Potom se raspucao i Tin Lučin, koji je također prosjedio prvo poluvrijeme, te je u drugom poluvremenu s četiri pogotka bio najubojitiji hrvatski napadač.

Izbornik je dobro rasporedio minutažu, tako da su svi dobili svoju priliku, bilo da se radilo o obrambenom ili napadačkom učinku, o čemu svjedoči i disperzija golova. Osim dvojice vratara, u strijelce se nisu upisali samo Marko Mamić i Leon Šušnja, igrači za defenzivne zadatke. Osim na početku drugog poluvremena i mini-serije Argentinaca od 3-0, Hrvatska je sustavno povećavala svoju prednost kroz cijelu utakmicu, da bi na kraju završila na najvećih +15 (33-18).

Nema nikakve sumnje da je ovo bila još jedna ohrabrujuća izvedba hrvatskih rukometaša uoči nedjeljnoj obračuna s Egipćanima pred rasprodanom zagrebačkom Arenom.