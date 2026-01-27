Slovenci šalju otrovne strelice prema Hrvatskoj prije utakmice: 'Pazite što bi se moglo dogoditi'

Rukometni klasik između Hrvatske i Slovenije uskoro počinje u Malmö Areni, a odavno nije imao veći ulog. U ogledu drugog kruga Europskog prvenstva obje reprezentacije traže pobjedu koja ih ostavlja u igri za polufinale, dok poraz praktički znači kraj svih snova o medalji. Situacija u skupini je krajnje napeta što ovaj susjedski derbi pretvara u pravo malo "polufinale prije polufinala. Pobjednik dobiva priliku da sutra sam odlučuje o svojoj sudbini, a poraženi će se morati oprostiti od borbe za odličja u danskom Herningu.

No, umjesto da u prvom planu budu taktičke zamisli izbornika Dagura Sigurdssona i Uroša Zormana, u slovenskom medijskom prostoru glavna tema postalo je delegiranje sudaca. Pravdu će, naime, dijeliti sudački par iz Bosne i Hercegovine, braća Amar i Dino Konjičanin, što je slovenski list Delo promptno opisao kao "neobičnu" odluku s obzirom na to da se radi o utakmici visokog naboja između dvije susjedne zemlje. Ubrzo su krenule i "otrovne strelice" te teze kako bi suci zbog povijesnih i kulturnih veza mogli biti skloniji Hrvatskoj, stvarajući tako dodatan pritisak na arbitre i prije prvog zvižduka.

Dodatno ulje na vatru dolio je i cijenjeni slovenski trener Branko Tamše, koji je jedno vrijeme vodio i hrvatski Nexe. U razgovoru za slovenske medije, na pitanje zašto bi Hrvatska mogla pobijediti, bez ustručavanja je odgovorio: "Zato što imaju širok izbor igrača, a ujedno im može pomoći i suđenje. Posebno ako im se dopusti igrati na granici isključenja." Ovakve izjave dodatno su podigle tenzije i stvorile narativ u kojem Slovenci unaprijed upozoravaju na moguću sudačku nepravdu.

Ipak, činjenice govore kako su braća Konjičanin jedan od najbolje ocijenjenih sudačkih parova na ovom prvenstvu. Svoj su ugled potvrdili sudeći iznimno zahtjevne utakmice poput dvoboja Njemačke i Španjolske (34:32) te Francuske i Portugala (46:38), nakon kojih nije bilo nikakvih prigovora na njihovo suđenje. Stoga se ove prozivke iz slovenskog tabora mogu tumačiti i kao pokušaj psihološkog rata te stvaranja pritiska kako bi se utjecalo na kriterij u utakmici koja će sasvim sigurno biti puna čvrstih duela i kontakata na rubu isključenja.