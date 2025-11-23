Ove nogomete legende pojavile su se na filmskom platnu, a i danas bi se prošetale Ligom prvaka

Čak 25 poznatih nogometaša okušalo se na filmskom platnu. Kada pogledate koja su to sve velika svjetska imena, nema sumnje da bi se i u današnjim uvjetima prošetali nekim od najvećih nogometnih natjecanja. Kada pogledate popis, procijenite sami...

Pele, jedan od najvećih nogometaša svih vremena, ostvario je nezaboravan nastup u klasičnom sportskom filmu "Bijeg do pobjede" (1981.). Glumio je jednog od savezničkih ratnih zarobljenika koji sudjeluju u nogometnoj utakmici protiv njemačke momčadi tijekom Drugog svjetskog rata.

Neymar Jr., jedno od najprepoznatljivijih lica modernog nogometa, iznenađujuće se pojavio u holivudskom akcijskom filmu "xXx: Povratak Xandera Cagea" (2017.). Film je prikazao Neymara kako prelazi iz sporta u mainstream zabavu, dodajući jedinstven štih raznolikoj glumačkoj postavi filma.

Sergio Ramos pojavio se u španjolskoj komediji "Torrente 4: Smrtonosna kriza" (2011.), pridruživši se skupini nogometaša u kaotičnoj zatvorskoj nogometnoj utakmici.

Carlos Valderama, kolumbijska legenda. pojavila se u humorističnom filmu "Por un puñado de pelos" (2014.), glumeći gradonačelnika.

Peter Crouch, bivši engleski napadač, nakon umirovljenja sudjelovao je u nekoliko britanskih zabavnih emisija, uključujući "Save Our Summer" i "The Masked Dancer", postavši poznato lice na britanskoj televiziji.

Juan Sebastian Veron, argentinska legenda, nakon što je objesio kopačke o klin, okušao se u glumi u komediji iz 2016. "Oženio sam se glupanom", u kojoj se pojavljuje kao izmišljena verzija sebe u šaljivoj sporednoj radnji o nesretnom mužu koji traži Verónov "stručni savjet" o životu i ljubavi.

Stan Collymore, nekoć sjajni napadač Liverpoola upustio se u glumačku karijeru nakon umirovljenja kratkim nastupom u trileru "Basic Instinct 2" iz 2006. godine, utjelovljujući jednog od likova u napetoj pravnoj drami filma.

Thierry Henry sudjelovao je u filmu "Entourage" iz 2015. godine, koji nastavlja priču iz popularne TV serije. Njegova kratka uloga istaknula je njegovo svjetsko priznanje i pokazala kako nogometne zvijezde mogu proći u industriju zabave.

Andrés Iniesta debitirao je kao glumac ulogom u španjolskoj komediji "Tko je ubio Bambija?" (2013.) u režiji Santija Amodea. Pojavljuje se u akcijskoj sceni uz Ernesta Alteria, donoseći humorističan nogometni obrat priči. Prije toga, Iniesta je posudio glas liku Pirata Albina u španjolskoj verziji animiranog filma "Pirati! U avanturi sa znanstvenicima!"

Frank Leboeuf, nakon što se povukao iz nogometa, prešao je u glumu. Osvajač svjetskog prvenstva u Francuskoj 1998. godine, pojavio se u nekoliko filmova, uključujući i zapaženu ulogu u filmu Teorija svega (2014.) nagrađenom Oscarom, gdje je glumio švicarskog liječnika.

Chris Powell, bivši engleski branič, koji je odigrao preko 600 profesionalnih utakmica tijekom 20-godišnje karijere, pojavljuje se kao on sam u seriji "TedLasso" na AppleTV+, gdje je komentator utakmica AFCRichmonda.

Alan Shearer, legendarni napadač Engleske i Newcastle, pojavio se u sporednoj ulozi samog sebe u britanskoj sportskoj komediji "The Match" iz 1999. godine, gdje se nakratko pojavljuje tijekom lokalne nogometne utakmice. Njegova prisutnost dodala je dašak stvarne nogometne slave malom gradu u kojem se film odvija.

Joshua Kimmich, veznjak Bayern Münchena, debitirao je kao glumac u njemačkoj kriminalističkoj TV seriji "Tatort", glumeći fitness trenera. Njegova izvedba označila je značajan korak u glumačkoj karijeri za njemačkog reprezentativca.

David Beckham iznenađujuće se pojavio u Ritchiejevom srednjovjekovnom fantastičnom filmu "Kralj Arthur: Legenda o maču" (2017.), gdje je glumio vojnika po imenu Trigger. Iako je njegova uloga bila mala i izazvala je pomiješane reakcije, bila je rijedak primjer Beckhamove glume u fiktivnom filmu.

Vinnie Jones, možda najuspješniji nogometaš koji je postao glumac, poznat je po svojim ulogama žestokih momaka u britanskoj kinematografiji. Nakon solidne nogometne karijere, glumio je u kultnim klasicima poput "Lock, Stock and Two Smoking Barrels" (1998.) i "Snatch" (2000.). Jonesov karakter dobro se pokazao na film, gdje se pojavio i u holivudskim produkcijama poput "X-Men: The Last Stand" (2006.). Također je imao zapaženu ulogu u akcijskom filmu "60 Seconds" (2000.) uz Nicolasa Cagea.

Jerome Boateng, bivši branič Bayern Münchena i njemačke reprezentacije iznenađujuće se pojavljuje u ulozi izvanzemaljaca u holivudskom blockbusteru "Men in Black: International" (2019.), nakratko se pojavljujući na ekranu uz Chrisa Hemswortha i Tessu Thompson kao jedan od izvanzemaljaca.

George Best pojavio se kao on sam u britanskoj komediji "Percy" iz 1971. godine, sudjelujući u nadrealnoj priči o čovjeku koji se podvrgava neobičnoj medicinskoj transplantaciji. Bestovo gostovanje dodaje autentičan nogometni glamur neobičnom humoru filma.

Gary Lineker, bivši sjajni engleski napadač, pojavio se u sporednoj ulozi samog sebe u TV filmu "Marvellous" (2014.), dobitniku nagrade BAFTA, koji govori o Neilu Baldwinu. Lineker se pojavljuje tijekom scene koja ističe Baldwinove veze sa svijetom nogometa, dodajući autentičnost i toplinu narativu.

Eric Cantona, nakon što se povukao iz nogometa, s velikim se uspjehom posvetio glumi. Glumio je u britanskom filmu "Looking for Eric" (2009.), glumeći izmišljenu verziju sebe koji pomaže poštaru u problemima da povrati samopouzdanje. Pojavio se i u filmu "Elizabeth" (1998.) kao vojvoda od Norfolka.

Carlo Ancelotti pojavio se kao liječnik u Zvjezdanoj bazi Yorktown u filmu "Star Trek Beyond" iz 2016., pruživši kratku, ali nezaboravnu ulogu koja je istaknula njegovu svestranost izvan terena i osobne veze unutar glumačke ekipe.

David Ginola počeo se baviti glumom ulogama u filmovima poput "Rosbeef" (2004.), gdje je glumio Didiera Mesara, i "Mr Firecul" (2004.), portretirajući vraga. Također se pojavio kao njemački snajperist u filmu "The Last Drop" (2006.) i imao je sporednu ulogu u komediji "4 Zéros" (2008.).

Michael Owen pojavio se u britanskom TV filmu "Hero to Zero" (2000.), dječjoj drami u produkciji BBC-a. Glumio je samog sebe, vodeći mladog nogometnog navijača koji magično dobiva savjete od Owena kako bi se nosio sa školskim i osobnim izazovima.

Roy Keane, bivši kapetan Manchester Uniteda, pojavio se kao on sam u irskoj humorističnoj seriji "Mladi prijestupnici" (2020.), pruživši hvaljenu izvedbu tijekom scene u bolnici koja se igra s njegovom reputacijom žestokog dečka. Njegova neočekivana uloga dobila je brojne pohvale zbog humora.

Zlatan Ibrahimović se pojavio kao gladijator "Antivirus" u filmu "Asterix i Obelix: Srednje kraljevstvo" (2023.), avanturističkoj komediji na francuskom jeziku. Njegova uloga je mala, ismijava vlastiti ego, savršeno se uklapajući u crtani ton filma. To je jedna od 'najsamosvijesnijih' nogometnih sporednih uloga u novijoj kinematografiji, kažu kritičari.

Zinedine Zidane, francuski maestro veznog reda, pojavljuje se u filmu "Astérix aux Jeux Olympiques" (2008.), glumeći olimpijca Numerodixa u igranoj adaptaciji humoristične igre. Njegova sporedna uloga iskorištava njegov legendarni sportski status i predstavlja ga publici izvan terena.