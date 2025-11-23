Naši Portali
Nogometaši na filmu

Ove nogomete legende pojavile su se na filmskom platnu, a i danas bi se prošetale Ligom prvaka

Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Željko Janković
23.11.2025.
u 15:15

Čak 25 poznatih nogometaša okušalo se na filmskom platnu, neki su osvojili i Oscara. Kada pogledate koja su to sve velika svjetska imena, nema sumnje da bi se i u današnjim uvjetima prošetali nekim od najvećih nogometnih natjecanja.

Čak 25 poznatih nogometaša okušalo se na filmskom platnu. Kada pogledate koja su to sve velika svjetska imena, nema sumnje da bi se i u današnjim uvjetima prošetali nekim od najvećih nogometnih natjecanja. Kada pogledate popis, procijenite sami...

Pele, jedan od najvećih nogometaša svih vremena,  ostvario je nezaboravan nastup u klasičnom sportskom filmu "Bijeg do pobjede" (1981.). Glumio je jednog od savezničkih ratnih zarobljenika koji sudjeluju u nogometnoj utakmici protiv njemačke momčadi tijekom Drugog svjetskog rata.

Neymar Jr., jedno od najprepoznatljivijih lica modernog nogometa, iznenađujuće se pojavio u holivudskom akcijskom filmu "xXx: Povratak Xandera Cagea" (2017.). Film je prikazao Neymara kako prelazi iz sporta u mainstream zabavu, dodajući jedinstven štih raznolikoj glumačkoj postavi filma.

Sergio Ramos pojavio se u španjolskoj komediji "Torrente 4: Smrtonosna kriza" (2011.), pridruživši se skupini nogometaša u kaotičnoj zatvorskoj nogometnoj utakmici.  

Carlos Valderama, kolumbijska legenda. pojavila se u humorističnom filmu "Por un puñado de pelos" (2014.), glumeći gradonačelnika.

Peter Crouch, bivši engleski napadač, nakon umirovljenja sudjelovao je u nekoliko britanskih zabavnih emisija, uključujući "Save Our Summer" i "The Masked Dancer", postavši poznato lice na britanskoj televiziji.

Juan Sebastian Veron, argentinska legenda, nakon što je objesio kopačke o klin, okušao se u glumi u komediji iz 2016. "Oženio sam se glupanom", u kojoj se pojavljuje kao izmišljena verzija sebe u šaljivoj sporednoj radnji o nesretnom mužu koji traži Verónov "stručni savjet" o životu i ljubavi.

Stan Collymore, nekoć sjajni napadač Liverpoola upustio se u glumačku karijeru nakon umirovljenja kratkim nastupom u trileru "Basic Instinct 2" iz 2006. godine, utjelovljujući jednog od likova  u napetoj pravnoj drami filma.

Thierry Henry sudjelovao je u filmu "Entourage" iz 2015. godine, koji nastavlja priču iz popularne TV serije. Njegova kratka uloga istaknula je njegovo svjetsko priznanje i pokazala kako nogometne zvijezde mogu proći u industriju zabave.

Andrés Iniesta debitirao je kao glumac ulogom u španjolskoj komediji "Tko je ubio Bambija?" (2013.) u režiji Santija Amodea. Pojavljuje se u akcijskoj sceni uz Ernesta Alteria, donoseći humorističan nogometni obrat priči. Prije toga, Iniesta je posudio glas liku Pirata Albina u španjolskoj verziji animiranog filma "Pirati! U avanturi sa znanstvenicima!"

Frank Leboeuf, nakon što se povukao iz nogometa, prešao je u glumu. Osvajač svjetskog prvenstva u Francuskoj 1998. godine, pojavio se u nekoliko filmova, uključujući i zapaženu ulogu u filmu Teorija svega (2014.) nagrađenom Oscarom, gdje je glumio švicarskog liječnika.

Chris Powell, bivši engleski branič, koji je odigrao preko 600 profesionalnih utakmica tijekom 20-godišnje karijere, pojavljuje se kao on sam u seriji "TedLasso" na AppleTV+, gdje je komentator utakmica AFCRichmonda.

Alan Shearer, legendarni napadač Engleske i Newcastle, pojavio se u sporednoj ulozi samog sebe u britanskoj sportskoj komediji "The Match" iz 1999. godine, gdje se nakratko pojavljuje tijekom lokalne nogometne utakmice. Njegova prisutnost dodala je dašak stvarne nogometne slave malom gradu u kojem se film odvija.

Joshua Kimmich, veznjak Bayern Münchena, debitirao je kao glumac u njemačkoj kriminalističkoj TV seriji "Tatort", glumeći fitness trenera. Njegova izvedba označila je značajan korak u glumačkoj karijeri za njemačkog reprezentativca.

David Beckham iznenađujuće se pojavio u Ritchiejevom srednjovjekovnom fantastičnom filmu "Kralj Arthur: Legenda o maču" (2017.), gdje je glumio vojnika po imenu Trigger. Iako je njegova uloga bila mala i izazvala je pomiješane reakcije, bila je rijedak primjer Beckhamove glume u fiktivnom filmu.

Vinnie Jones, možda najuspješniji nogometaš koji je postao glumac, poznat je po svojim ulogama žestokih momaka u britanskoj kinematografiji. Nakon solidne nogometne karijere, glumio je u kultnim klasicima poput "Lock, Stock and Two Smoking Barrels" (1998.) i "Snatch" (2000.). Jonesov karakter dobro se pokazao na film, gdje se pojavio i u holivudskim produkcijama poput "X-Men: The Last Stand" (2006.). Također je imao zapaženu ulogu u akcijskom filmu "60 Seconds" (2000.) uz Nicolasa Cagea.

Jerome Boateng,  bivši branič Bayern Münchena i njemačke reprezentacije iznenađujuće se pojavljuje u ulozi izvanzemaljaca u holivudskom blockbusteru "Men in Black: International" (2019.), nakratko se pojavljujući na ekranu uz Chrisa Hemswortha i Tessu Thompson kao jedan od izvanzemaljaca.

George Best pojavio se kao on sam u britanskoj komediji "Percy" iz 1971. godine, sudjelujući u nadrealnoj priči o čovjeku koji se podvrgava neobičnoj medicinskoj transplantaciji. Bestovo gostovanje dodaje autentičan nogometni glamur neobičnom humoru filma.

Gary Lineker, bivši sjajni engleski napadač, pojavio se u sporednoj ulozi samog sebe u TV filmu "Marvellous" (2014.), dobitniku nagrade BAFTA, koji govori o Neilu Baldwinu. Lineker se pojavljuje tijekom scene koja ističe Baldwinove veze sa svijetom nogometa, dodajući autentičnost i toplinu narativu.

Eric Cantona, nakon što se povukao iz nogometa, s velikim se uspjehom posvetio glumi. Glumio je u britanskom filmu "Looking for Eric" (2009.), glumeći izmišljenu verziju sebe koji pomaže poštaru u problemima da povrati samopouzdanje. Pojavio se i u filmu "Elizabeth" (1998.) kao vojvoda od Norfolka.

Carlo Ancelotti pojavio se kao liječnik u Zvjezdanoj bazi Yorktown u filmu "Star Trek Beyond" iz 2016., pruživši kratku, ali nezaboravnu ulogu koja je istaknula njegovu svestranost izvan terena i osobne veze unutar glumačke ekipe.

David Ginola počeo se baviti glumom ulogama u filmovima poput "Rosbeef" (2004.), gdje je glumio Didiera Mesara, i "Mr Firecul" (2004.), portretirajući vraga. Također se pojavio kao njemački snajperist u filmu "The Last Drop" (2006.) i imao je sporednu ulogu u komediji "4 Zéros" (2008.).

Michael Owen pojavio se u britanskom TV filmu "Hero to Zero" (2000.), dječjoj drami u produkciji BBC-a. Glumio je samog sebe, vodeći mladog nogometnog navijača koji magično dobiva savjete od Owena kako bi se nosio sa školskim i osobnim izazovima.

Roy Keane, bivši kapetan Manchester Uniteda, pojavio se kao on sam u irskoj humorističnoj seriji "Mladi prijestupnici" (2020.), pruživši hvaljenu izvedbu tijekom scene u bolnici koja se igra s njegovom reputacijom žestokog dečka. Njegova neočekivana uloga dobila je brojne pohvale zbog humora.

Zlatan Ibrahimović se pojavio kao gladijator "Antivirus" u filmu "Asterix i Obelix: Srednje kraljevstvo" (2023.), avanturističkoj komediji na francuskom jeziku. Njegova uloga je mala, ismijava vlastiti ego, savršeno se uklapajući u crtani ton filma. To je jedna od 'najsamosvijesnijih' nogometnih sporednih uloga u novijoj kinematografiji, kažu kritičari.

Zinedine Zidane, francuski maestro veznog reda, pojavljuje se u filmu "Astérix aux Jeux Olympiques" (2008.), glumeći olimpijca Numerodixa u igranoj adaptaciji humoristične igre. Njegova sporedna uloga iskorištava njegov legendarni sportski status i predstavlja ga publici izvan terena.
Ključne riječi
nogometaši filmska ekipa zvijezde

