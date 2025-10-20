Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 198
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Futsal

Otrivamo tko je prvi Brazilac koji je zaigrao za hrvatsku reprezentaciju

Susret Hrvatske i Poljske u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u futsalu
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
20.10.2025.
u 21:25

Hrvatska futsalska reprezentacija uvjerljivo je pobijedila Sloveniju (4:1) u drugoj međusobnoj prijateljskoj utakmici u okviru priprema za nastup na Europskom prvenstvu u Litvi, Latviji i Sloveniji, odigranoj u Zaboku.

Hrvatska futsalska reprezentacija uvjerljivo je pobijedila Sloveniju (4:1) u drugoj međusobnoj prijateljskoj utakmici u okviru priprema za nastup na Europskom prvenstvu u Litvi, Latviji i Sloveniji, odigranoj u Zaboku.

Izabranici Marinka Mavrovića odgovorili su zahtjevima susreta koji je u većem dijelu poprimio natjecateljski karakter i zasluženo slavili pobjeda koja ulijeva optimizam uoči skorašnjeg nastupa na europskoj smotri.

Slovenci su bolje ušli u utakmicu i poveli pogotkom Čopa, ali je Hrvatska do odmora zaigrala puno bolje i uspjela preokrenuti rezultat.

Najprije je rezultat izjednačio Duje Kustura nakon udarca Davida Mataje i Pečekove obrane, a onda je kapetan Franco Jelovčić u bliskom susretu s gostujućim vratarem iskosa s desne strane izabrao sjajno rješenje efektno potkopavši loptu koja je završila u desnom gornjem kutu.

Hrvatski su reprezentativci u istom ritmu nastavili i u nastavku susreta što je rezultiralo novim pogotkom u slovenskoj mreži. Ovaj put je asistent bio Mataja, a strijelac Niko Vukmir.

Šlag na kraju bio je dalekometni Jelovčićev pogodak za uvjerljivih 4:1. Imali su gosti nekoliko dobrih prilika, ali među vratnicama je bio raspoloženi Ante Piplica koji je zaustavio sve njihove pokušaje.

Hrvatskoj se publoici u reprezentativnom dresu prvi put predstavio i Brazilac Vitor Hugo De Lima Da Silva.

Uoči početka utakmice odana je počast prerano preminulim nogometnim djelatnicima, nekadašnjem vrataru Samobora, Inkera i Varteksa i treneru u Dinamu, Željku Rumbaku, te dugogodišnjem dobredsjedniku HNK Rijeke Deanu Šćulcu.
Ključne riječi
Zabok Europsko prvenstvo Marinko Mavrović Hrvatska futsal

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još