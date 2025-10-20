Otrivamo tko je prvi Brazilac koji je zaigrao za hrvatsku reprezentaciju

Hrvatska futsalska reprezentacija uvjerljivo je pobijedila Sloveniju (4:1) u drugoj međusobnoj prijateljskoj utakmici u okviru priprema za nastup na Europskom prvenstvu u Litvi, Latviji i Sloveniji, odigranoj u Zaboku.

Izabranici Marinka Mavrovića odgovorili su zahtjevima susreta koji je u većem dijelu poprimio natjecateljski karakter i zasluženo slavili pobjeda koja ulijeva optimizam uoči skorašnjeg nastupa na europskoj smotri.

Slovenci su bolje ušli u utakmicu i poveli pogotkom Čopa, ali je Hrvatska do odmora zaigrala puno bolje i uspjela preokrenuti rezultat.

Najprije je rezultat izjednačio Duje Kustura nakon udarca Davida Mataje i Pečekove obrane, a onda je kapetan Franco Jelovčić u bliskom susretu s gostujućim vratarem iskosa s desne strane izabrao sjajno rješenje efektno potkopavši loptu koja je završila u desnom gornjem kutu.

Hrvatski su reprezentativci u istom ritmu nastavili i u nastavku susreta što je rezultiralo novim pogotkom u slovenskoj mreži. Ovaj put je asistent bio Mataja, a strijelac Niko Vukmir.

Šlag na kraju bio je dalekometni Jelovčićev pogodak za uvjerljivih 4:1. Imali su gosti nekoliko dobrih prilika, ali među vratnicama je bio raspoloženi Ante Piplica koji je zaustavio sve njihove pokušaje.

Hrvatskoj se publoici u reprezentativnom dresu prvi put predstavio i Brazilac Vitor Hugo De Lima Da Silva.

Uoči početka utakmice odana je počast prerano preminulim nogometnim djelatnicima, nekadašnjem vrataru Samobora, Inkera i Varteksa i treneru u Dinamu, Željku Rumbaku, te dugogodišnjem dobredsjedniku HNK Rijeke Deanu Šćulcu.