Otpisani igrač Dinama pronašao novi klub: Igrat će za Radomira Đalovića

Ronael Pierre-Gabriel uskoro bi trebao i službeno napustiti redove zagrebačkog Dinama i preseliti u turski Kayserispor, klub koji vodi čovjek koji je s Rijekom prošle sezone slavio naslov prvaka Hrvatske upravo ispred Dinama - Radomir Đalović. Na društvenim mrežama već se dijele fotografije Pierre-Gabriela sa šalom novog mu kluba.

Jo otkako početkom rujna nije bio prijavljen za momčad u europskoj ligi, postalo je jasno kak bi francuski desni bek trebao napustiti Dinamo što bi se uskoro trebalo i dogoditi. Tada se kao razlog izostavljanja iz momčadi navodila ozljeda, a Francuz je u prvom dijelu sezone na terenu proveo samo 24 minute i to u derbiju s Hajdukom.

U Dinamu je stigao u ljeto 2024. kao slobodan igrač i trebao je biti veliko pojačanje s obzirom na ogromno iskustvo koje je donio iz prve francuske lige. Igraćuji za Brest, Saint-Etienne, Montpellier i Nantes skupio je 124 nastupa u Ligue 1. Za plave je pak odigrao 52 utakmice i zabio četiri gola i skupio isto toliko asistencija.