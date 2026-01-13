Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 191
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRVI ODLAZAK

Otpisani igrač Dinama pronašao novi klub: Igrat će za Radomira Đalovića

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
13.01.2026.
u 18:55

U Dinamu je stigao u ljeto 2024. kao slobodan igrač i trebao je biti veliko pojačanje s obzirom na ogromno iskustvo koje je donio iz prve francuske lige

Ronael Pierre-Gabriel uskoro bi trebao i službeno napustiti redove zagrebačkog Dinama i preseliti u turski Kayserispor, klub koji vodi čovjek koji je s Rijekom prošle sezone slavio naslov prvaka Hrvatske upravo ispred Dinama - Radomir Đalović. Na društvenim mrežama već se dijele fotografije Pierre-Gabriela sa šalom novog mu kluba.

Jo otkako početkom rujna nije bio prijavljen za momčad u europskoj ligi, postalo je jasno kak bi francuski desni bek trebao napustiti Dinamo što bi se uskoro trebalo i dogoditi. Tada se kao razlog izostavljanja iz momčadi navodila ozljeda, a Francuz je u prvom dijelu sezone na terenu proveo samo 24 minute i to u derbiju s Hajdukom.

Nećete vjerovati što je u nedjelju doživio Luka Modrić: O njegovom potezu bruji cijela Italija

U Dinamu je stigao u ljeto 2024. kao slobodan igrač i trebao je biti veliko pojačanje s obzirom na ogromno iskustvo koje je donio iz prve francuske lige. Igraćuji za Brest, Saint-Etienne, Montpellier i Nantes skupio je 124 nastupa u Ligue 1. Za plave je pak odigrao 52 utakmice i zabio četiri gola i skupio isto toliko asistencija.
Ključne riječi
Radomir Đalović Kayserispor Dinamo Ronael Pierre-Gabriel

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!