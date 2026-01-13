Beljo: Svjestan sam da Dinamo i ja možemo bolje. Ovakvu polusezonu nisam imao u karijeri

Snažan vjetar, uvjeti puno neugodniji nego u Zagrebu, dočekali su nas u Čatežu, Dinamovoj bazi za pripreme u Sloveniji. Snažan i hladan vjetar šibao je igrače Marija Kovačevića na pomoćnom terenu uz poznate terme. Plavi su radili punim intenzitetom, Kovačević ovih dana inzistira na uigravanju posjeda, brzim i eksplozivnim vježbama. Ovaj put takve su vježbe odgovarale više nego obično, jer svi koji su mirovali oko terena, uključujući i Kovačevićev stožer, smrznuli su se. Jer, u spomenutim uvjetima, na takvom vjetru nije bilo moguće provesti dulje od dvadesetak minuta. Baš je zbog toga Dinamov press služba promijenila protokol prema kojem su odabrani igrači izjave trebali davati nakon treninga. Kada su vidjeli vremenske uvjete, igrači su zatražili da se obaveze prema medijima odrade prije treninga. Prvi dio treninga, za novinare je bio otvoren otprilike pola sata. Nije to bilo dovoljno da biste vidjeli neke posebnosti. A pred mikrofone i diktafone stao je najprije Dion Drena Beljo, Dinamov napadač.

- Bolje se trči po vjetru, danas je najveća temperatura što je dosad bila, no adaptirali smo se na uvjete i nije to otežavajuća okolnost. Najviše radim na fizičkim kapacitetima, trčanju i teretani, to nam je sastavni dio priprema, a zatim i taktički dio - uvodno je poručila devetka Modrih.

Utakmica protiv Hartberga u četvrtak stiže kao priprema za Steauu?

- Odlučujuća europska utakmica, ali i nakon toga je raspored zahtjevan i moram se dobro pripremiti za nadolazeći period.

Nedavno je Beljo dio priprema slikovito nazvao "torturom".

- Svaki trening ima svoj nogometni dio, odrađujemo ga s velikim zadovoljstvom, a nakon toga kreće spomenuta "tortura" s kondicijskim trenerom Štefanićem, suha trka koju nitko ne voli, ali nužna je u ovom periodu i svjesni smo da ju moramo odraditi.

Domaće prvenstvo je glavni cilj, ali prvo Steaua.

- Još ne govorimo o protivnicima, fokusiramo se na sebe i da napredujemo što više, a ostalo će doći. Konkurencija? Vidjeli smo da je u toplijim krajevima.

Prokomentirao je i prvi dio sezone, u koju je krenuo u izvrsnom tonu sve dok nije krenula dvomjesečna golgeterska kriza. Nadišao ju je s tri pogotka u posljednje dvije ligaške utakmice protiv Slavena Belupa i Lokomotive. Na koncu, 11 pogodaka i jedna asistencija u svim natjecanjima.

- Ova polusezona je potpuno nešto drugo u odnosu na ono što sam do sad u karijeri imao. Smatram da je moglo bolje, svjestan sam da možemo i da ja mogu bolje i nastojat ću to promijeniti u drugom dijelu sezone da bih pomogao ekipi.

Dinamovci kvalitetno znaju potrošiti slobodno vrijeme u Čatežu...

- Kartamo, igramo pikado, ima dosta aktivnosti... Stojković je pobijedio u pikadu, ali Mudražija je daleko najbolji. Stojković ga je uspio iznenaditi samo na sreću! A u sauni najviše vremena provodimo Topić i ja - završno je kazao Beljo pa se zaputio na trening.

Blagi osmijeh na licu dao je naslutjeti sarkazam, koji je uskoro dobio i potvrdu. Mudražija je, ako već pitate, ispao u prvom kolu pikado turnira u plavom.

Dostupan za medije bio je i Bruno Goda. Polusezonu nije završio kao prvi Dinamov lijevi bek, ali sakupio je više minuta na terenu od konkurenta Mattea Perez Vinlofa. Goda je igrao 1361 minutu, a Šveđanin 973.

Na druženju u Čatežu Goda nam je rekao:

- Nijedan igrač ne voli pripreme. Naporno je, ali dobro smo se spremili i odradili ovu fazu. Bit ćemo spremni za drugi dio sezone.

Koliko ste se već bavili protivnicima?

- Nismo još, fokusirani smo na sebe i radimo na stvarima koje su bile lošije u prvom dijelu sezone. Težak je ritam od samog početka drugog dijela, spremno ćemo ući u ogled sa Steauom.

Koji su to lošiji segmenti?

- Nedostajalo nam je da na visokoj razini budemo svih 90 minuta, a i neke taktičke stvari na kojima sada radimo. Vjerujem da će biti bolje.

Koliko ste zadovoljni prvim dijelom sezone?

- Zadovoljni smo stanjem na tablici, a i odigrali smo neke jako dobre utakmice u Europskoj ligi. A kako sam ja odigrao, to neka ocjenjuju drugi.

U slobodno vrijeme je, kaže, šaroliko.

- Malo pikado, onda sauna i bazen. Kulenović je majstor za kvizove pa će biti i toga - zaključio je Goda.