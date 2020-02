Otkriveno kada bi Lovrić trebao napustiti Goricu

Pripreme su završene, Gorica u lov na Europu kreće baš protiv susjeda na tablici, četvrtoplasiranog Osijeka koji u nedjelju u 17.30 dočekuje s nekim novim igračima u kadru te na još malo dorađenom stadionu.

– Paralelno radimo na jačanju kadra i infrastrukturi jer želimo u svakom pogledu pratiti rezultate sportskog sektora – kaže gorički “prezidente” Nenad Črnko koji je proljeće najavio u društvu trenera Sergeja Jakirovića, direktora Mindaugasa Nikoličiusa i jednog od dvojice pojačanja, Špikića. Drugi je mladi litavski reprezentativac Golubickas.

Noviteti u infrastrukturi

– Imamo nove klupe za pričuvne igrače i tehničko osoblje s kojima smo ispunili uvjete za domaćinstvo kvalifikacija za Europsko prvenstvo mladih. Uređen je i novi VIP prostor s 206 mjesta, pripremljena nova velika konferencijska dvorana, a stiže i novi LED semafor koji će biti najveći u HNL-u. U dogledno vrijeme planiramo kompletni seniorski sektor premjestiti u sklopu zapadne tribine – objavio je Črnko detalje opsežnih zahvata koji govore da će Gorica imati u svakom pogledu uvjete za Europu. No, hoće li je već ovog proljeća izboriti?

– Igrači koje smo doveli nisu nepoznati. Špikića pratim već tri godine, htjeli smo ga dovesti još ljetos. Priliku će dobiti mladi igrači Krizmanić i Babec koji ozbiljno kucaju na vrata prvog sastava i to je put kojim želimo ići. Vidjeli smo što je Osijek napravio promocijom Šutala u prvi sastav. Bilo bi neozbiljno da za ikoga kažem da je sigurno u prvih 11, ali spomenuta dvojica svakako su među 14 na koje najozbiljnije računam. U svlačionici je jako dobro raspoloženje, svi novi igrači kod nas se nakon dva dana osjećaju kao da su tu već dvije godine. Vjerujemo u bolje igre Zwolinskog, a u toj utrci za Europu bit će u velikoj prednosti onaj tko osvoji najviše bodova protiv onih koji su “dolje” – kaže trener Sergej Jakirović koji je odradio jednomjesečnu suspenziju i može voditi momčad s klupe protiv Osijeka.

Pojačanje je i ostanak Lovrića?

– Apsolutno. Najčešće nas pitaju kako ga zadržati, a ja pitam kako ga prodati? Ne bojim se, doći će i taj dan, najvjerojatnije ovog ljeta.

Damir Mišković u Rijeci je znao reći “bez Europe smo mrtvi”. Što bi u poslovnom smislu za Goricu značio plasman u Europu, a što kad bi se opet ostalo za nje, pitamo Črnka?

– Mi smo klub kojem su svi prognozirali da nećemo preživjeti ni dvije sezone u Prvoj HNL, pa nemamo taj mač nad glavom. Plasman bi svakako značio podizanje rejtinga kluba i respekta prema nama, svakako bi i našim igračima to diglo vrijednost. Vjerujem da bismo marketinški to maksimalno iskoristili jer imamo u klubu ljude koji to mogu kapitalizirati. Po resursima kojima raspolažemo ja ne znam jesmo li mi peti, šesti ili sedmi u ligi, iznad toga nismo sigurno. Ali imamo veliku emociju kojom nadoknađujemo to u odnosu na četiri kluba koji su po svim logističkim segmentima iznad nas. I upravo su nam te emocije pomogle da imamo dobar skor s jačima. A bude li netko bolji, sportski ćemo čestitati. U ovom trenutku teško nas netko može svrstati u Europu, ali mi se tamo vidimo – kaže ambiciozni predsjednik velikogoričkog prvoligaša.

Špikić se vratio kući

Klub svakako ne izgleda jednako kao u vrijeme kad je priča počinjala i danas. Potvrđuju to i riječi Darija Špikića koji se zapravo vratio kući.

– Bio sam tu kad sam imao osam godina. Ostao sam zatečen, baš me iskreno iznenadilo kad sam vidio koliko je sve sada drugačije i bolje.