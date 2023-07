Otkrivamo koliku plaću Petković traži od Dinama. Na kraju će ostati u Maksimiru?

Dva od četiri najeksponiranija igrača Dinama, kad je riječ o mogućim odlascima, za godinu dana moći će iz Maksimira otići bez odštete iako je hrvatski prvak računao da će na njima zaraditi veliki novac, pogotovo nakon Svjetskog prvenstva u Kataru. Dakle, Luka Ivanušec i Josip Šutalo imaju važeće ugovore s plavima (Ivanušec do 2026., a Šutalo do 2028. godine), no za godinu dana slobodni će biti Dominik Livaković i Bruno Petković.

Koji god od ta četiri igrača ode, a iz kluba nam kažu da očekuju odlazak trojice, s tim što će ih pokušati zadržati bar do ulaska u play-off europskih kvalifikacija, bit će to veliki gubitak za kvalitetu momčadi Igora Bišćana. No Dinamo živi od prodaje svojih najboljih igrača i tu nema pomoći.

Najteže ga je nadoknaditi

U ovom trenutku najveći bi gubitak bio odlazak Brune Petkovića, ne zato što je važniji od ostala tri plava kapitalca, već zbog toga što će njega biti najteže nadoknaditi. Livaković je svjetska golmanska klasa i kapetan plavih i naravno da bi nedostajao, no plavi imaju i Nevistića kojeg su skupo platili Rijeci jer su željeli imati kvalitetnu zamjenu kad Livaković jednog dana ode. Ivanušec je ponajbolji igrač plavih u ovoj kalendarskoj godini, Šutalo stoper koji je strašno napredovao i dogurao do reprezentacije i najskuplji je igrač plave momčadi pa je jasno koliko je važan. No plavi će na svim tim pozicijama lakše naći nove igrače, dosta ih već imaju u svojoj svlačionici, no za Brunu Petkovića pravu će zamjenu jako teško naći.

Gledajući ga u redovima plavih nakon što se priključio poslije kraćeg odmora nakon reprezentacije i Lige nacija zaključili smo da on glavom nije u nekom drugom klubu. Pa i više od toga, Petković je radio odlično, a na posljednjoj pripremnoj utakmici protiv praške Sparte bio je posebno nabrijan. Svojski se trudio, tjerao suigrače na još više rada na terenu, stiskao suparničke stopere, a njegovo razigravanje kad je sav u utakmici zlata je vrijedno.

Znamo da su njime zadovoljni i u stručnom stožeru, što znači da je i na treninzima na pravoj razini, a kad je tako, Petko je nezamjenjiv. Istina, imaju plavi i Drmića, bivšeg prvog strijelca lige, koji je, s obzirom na minutažu, i u Dinamu imao dobar učinak, no Petković je strašno važan za igru Dinama. To koliko se Petković trudio izgledalo je kao da nikad neće otići iz Dinama, a to bi tek bio dobitak za plave, pravi bingo.

U Dinamu još nisu prekrižili Petkovića, dug je prijelazni rok, a uvijek može potpisati i novi ugovor s plavima. Onime što su mu dosad nudili nije bio zadovoljan, no izvori koji su bliski Petkoviću tvrde kako nije, kao što se pisalo, tražio godišnju plaću od 1,2 milijuna eura, pristao bi i na iznos koji je nešto ispod milijuna. Stoga, možda se na kraju i dogovore. No ne bude li stiska ruke i potpisa, važno je da Petković ostane što dulje. Čak nam se čini da bi u slučaju da odradi ugovor do kraja, do sljedećeg ljeta, i da onda ode bez odštete, to bilo dobro za Dinamo. Jer, dva ili tri milijuna eura, koliko se navodno nudilo dosad za njega, nije veliki novac, više bi plavima Petković donio svojim igrama u kvalifikacijama, pa i u europskoj skupini kojoj se nadaju plavi navijači, a isto tako i u borbi za naslov prvaka.

Hajduk je doveo dosta novih igrača, radio je kao rijetko kada u prijelaznom roku, s puno odlazaka, ali i dolazaka. Dinamo upravo protiv Hajduka kreće u novu sezonu, prvo utakmicom Superkupa, a onda se sastaju i prvom kolu naše lige, sve to prije starta u Europi, u drugom pretkolu Lige prvaka s Astanom ili Dinamo Tbilisijem (prva njihova međusobna utakmica u prvom pretkolu završila je s 1:1).

Plavi su sad još bolji

Plavi su svoj kadar iz završnice prišle sezone u cijelosti zadržali, na ovim pripremama još su dodatno radili na nekim detaljima i mogli bi biti bolji nego kad ih je Bišćan preuzeo i vodio do kraja sezone i naslova prvaka. Plavi su uigrani, imaju brojne automatizme u igri, dok to kod Hajduka teško može biti na toj razini s obzirom na te brojne kadrovske promjene. No vidjet ćemo kako stvari stoje već u subotu u Maksimiru (20 sati) u Superkupu sa Splićanima.