Otkrio pravi razlog zašto nije otišao u Real Madrid pa poručio: Dinamo me oduševio!

Godina se bliži kraju, rezimira se sve u 2019. godini pa tako i mi već tradicionalno biramo najboljeg hrvatskog nogometaša.

– Sjećam se da sam i ja osvojio tu nagradu, prisjetio se Ivica Šurjak na početku našeg razgovora i bio u pravu. 1976. godine on je bio pobjednik našeg izbora, a sada je u ulozi člana stručnog žirija.

– Luka Modrić za mene je opet najbolji. On je konstanta, igrač jednog od najboljih klubova svijeta i za mene nema dileme da je on najbolji. Svi se sjećamo njegova nastupa na SP-u, a i ove godine vukao je u reprezentaciji – smatra Šurjak koji je na drugo mjesto stavio Brunu Petkovića iz Dinama.

– On je veliko iznenađenje i zbog toga sam ga stavio na drugo mjesto. Puno je pomogao Dinamu u ovim europskim utakmicama, odlično se snašao i u reprezentaciji. Visok je, a ima sjajnu tehniku, centarfor je koji ima odličnu suradnju sa suigračima, sjajan pregled igre... Također bih iz Dinama istaknuo i Oršića kojeg sam uvrstio nešto niže na popis, a riječ je o sjajnom igraču, brzom i nepredvidivom koji je postigao nekoliko pogodaka za pamćenje. Predviđam mu veliku nogometnu budućnost.

Vlašić je eksplodirao

Šurjak je nahvalio Brozovića i Rakitića, kaže da su to dvojica igrača o čijim se kvalitetama ne treba ništa ni govoriti jer svi znamo koliko su dobri.

– Raketa godinama igra fenomenalno za veliku Barçu, pokazuje koliko je pametan igrač. No možda bi za njega bilo dobro da promijeni klub jer ponekad dođe do svojevrsnog zasićenja između kluba i igrača.

Jedan od ključnih Dalićevih igrača u ovom kvalifikacijskom ciklusu bio je i Nikola Vlašić koji je eksplodirao, koji igra sjajno i u CSKA i među vatrenima.

– Za Nikolu smo svi znali da je veliki talent, da mu je nogomet u malome prstu. Iz Hajduka je otišao u prejaki klub u onom trenutku i nije se nametnuo u Evertonu, ali sad pokazuje sve svoje kvalitete. Sreća je da ga nije deprimiralo to što mu se dogodilo u Evertonu, pokazao je koliko je karakteran. U svemu tome sigurno je veliku ulogu odigrao i njegov otac Joško koji mu je pomogao u tim trenucima. Ipak je Vlašić iz jedne prave sportske obitelji. Pa i Boban je na početku karijere išao na posudbu u Bari pa je nakon toga igrao na vrhunskoj razini u Milanu.

Na šesto mjesto stavio je Perišića.

– On vam je sličan primjer kao Rakitić, kod njega i Intera također je došlo do zasićenja i on je otišao u Bayern. Mislim da mu je to odličan posao jer tu se igra napadački, više mu odgovara liga i tu će on pokazati sve svoje kvalitete. Uz to, došao je u jedan veliki klub, svi sanjaju da igraju za Bayern jednoga dana.

Godinu je obilježio i Mario Pašalić koji sve bolje igra za Atalantu. Baš je na krilima njegove sjajne igre srušen veliki Milan s 5:0.

– On je u Hajduku igrao sa srcem, uvijek je davao sve od sebe i to mu se sad vraća. Chelsea je bio prejak za njega kad je stigao, ali on je igrao na posudbama da bi se sad ustalio u Atalanti. Njegov klub nema toliko novca kao najmoćniji klubovi, ali svejedno je riječ o vrhunskoj momčadi koja se nosi s najvećima. On se tu pronašao i drago mi je da je eksplodirao.

Stanić i Tudor su sposobni

Šurjakov popis završava s Mateom Kovačićem.

– On mi je uvijek bio drag igrač. Najbolji je u svojim prodorima, ima vrhunsku tehniku. Nedostajalo mu je malo konstante u klubovima da bi ispunio sav svoj potencijal, ali vjerujem da sad dolazi njegovo vrijeme. Možda je malo dužan u reprezentaciji, ali tu je uvijek imao jaku konkurenciju na svojoj poziciji. No vjerujem da će ubrzo pokazati sve što može.

Iako ga nije uvrstio na svoj popis, Šurjak je želio još nekoga istaknuti.

– Dominik Livaković me impresionirao. Iznimno je miran, pametan i racionalan. Odlično brani i čini mi se kao skroman mladić. U njemu smo dobili odličnog vratara.

Legenda Hajduka pratila je i nastupe Dinama u Europi.

– Dinamo me baš oduševio svojim igrama. Napokon modri imaju odličnog trenera koji se ne boji. On igra nogomet koji je baš užitak gledati, a u stanju je napasti i europske velikane, ne povlači se. Bjelica je unaprijedio i hrvatski nogomet. Da se razumijemo, Dinamo ima jako dobre igrače, ali on ih je učinio boljima. Zaista je izvukao maksimum iz svakoga.

Za kraj smo ostavili Hajduk.

– Svi mi se nadamo da će se Hajduk vratiti tamo gdje i pripada, uz bok Dinamu, Htio bih da se stvaraju talenti jer uvijek se govorilo da u krugu 100 kilometara od Splita postoje igrači za prvu momčad Hajduka. Strance treba dovesti ako su jako kvalitetni, ali ne bih ih gomilao. Potrebna je malo bolja klupska politika, a vjerujem da su Tudor i Stanić sposobni za to. Samo ih treba pustiti da rade, a ne da im stalno visi mač nad glavom – zaključio je Šurjak koji je bio naš posljednji član žirija. Pobjednika Večernjakova izbora objavit ćemo u sutra.

OSOBNI KARTON Ivica Šurjak rođen je 23. ožujka 1953. godine u Splitu. U Hajduk je došao s 11 godina i igrao za pionire, da bi kasnije postao jedna od najvećih legendi splitskoga kluba. Šure, kako su ga zvali, bio je miljenik Tomislava Ivića, a u igri su ga krasili brzina i odličan udarac. Bio je član zlatne generacije Hajduka 70-ih godina prošlog stoljeća, a sa splitskim klubom osvojio je tri prvenstva Jugoslavije te je pet puta osvojio Kup. Do 1981. u “bilom” je dresu, brojeći europske i sve domaće utakmice, nastupio 487 puta i postigao 127 golova. 1981. godine otišao je u PSG, a zanimljivo je da ga je tada želio dovesti Real. Pričalo se da je Šurjak odbio madridskog velikana, ali jednom prilikom on je to demantirao. – Istina je da me Real želio, ali nisam ga ja odbio nego me PSG nije želio pustiti. Šurjak je kasnije još igrao za Udinese i Zaragozu, a za reprezentaciju je imao 54 nastupa.

1. Luka Modrić (Real) 10 bodova

2. Bruno Petković (Dinamo) 9

3. Marcelo Brozović (Inter) 8

4. Ivan Rakitić (Barcelona) 7

5. Nikola Vlašić (CSKA) 6

6. Mijo Caktaš (Hajduk) 5

7. Ivan Perišić (Inter, Bayern) 4

8. Mario Pašalić (Atalanta) 3

9. Mislav Oršić (Dinamo) 2

10. Mateo Kovačić (Chelsea) 1

