Osijek konačno pronašao zamjenu za Bočkaja na lijevoj strani

Luka Zebec, 21-godišnji lijevi branič, postao je novi igrač NK Osijek s kojim je potpisao četverogodišnji ugovor, objavljeno je u četvrtak na stranicama hrvatskog prvoligaša.

Mladi je lijevi bočni prošle sezone uspješno nastupao za Belišće, a tijekom priprema se nametnuo stručnom stožeru Osijeka.

- Zasigurno najvažniji događaj u mojoj karijeri! Osjećam se kao prije 14 godina kada sam malo impresioniran sa svime došao na stadion, uvijek s istom željom za novim dokazivanjem. Jako mi je drago što me je momčad tako dobro prihvatila te zbog trenera Bjelice i njegova stožera koji su mi dali šansu. Vjerujem da sam je uspio za početak iskoristiti, a idemo sada korak po korak zajedno dalje. U Gradski vrt sam došao s devet godina, prvi trener bio mi je Zdenko Kurtović, igrao sam tada i špicu i stopera. Zahvalan sam svim dosadašnjim trenerima, imao sam možda malo teži put nego ostali, ali mi je drago da sam opet ovdje i čekam svoju priliku - istaknuo je Zebec.

Nenad Bjelica je tijekom priprema u Međimurju imao priliku neposredno se uvjeriti u Zebecove mogućnosti i brzo je donio konačnu odluku.

- Zadovoljni smo jer smo vratili dečka koji je već bio u našoj nogometnoj školi i prošao mlađe selekcije. Imao je neki svoj put i preko Treće lige došao do Osijeka, zapazili smo ga u prijateljskom dvoboju s Belišćem i pratili ga tijekom prošle sezone. Pružao je zapažene partije, a budući da smo na poziciji lijevog bočnog u perspektivi deficitarni vjerujemo da u budućnosti može biti koristan za našu momčad. Mogu reći da je tijekom ovih priprema na najtežim treninzima dominirao i bio među najboljima u tom kontekstu. Naravno da kod njega ima još puno prostora za napredak, posebno u defanzivi i na planu taktike. No, zbog svoje je fizionomije upotrebljiv i na poziciji stopera, ima jako veliku brzinu za takvu konstituciju i odličan centaršut. Ugodno nas je iznenadio do sada, vrlo brzo i dobro se prilagodio, želim mu svakako puno uspjeha - rekao je trener Bjelica.