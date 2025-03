'Osijek i ovaj turnir stvorili su inovacije te atmosferu kakvu nema nijedno natjecanje'

Tri tjedna prije početka 16. izdanja DOBRO World Cupa Osijek, gimnastičkog spektakla koji je i prije održavanja srušio sve rekorde, u osječkom Sokol centru održana je konferencija za medije na kojoj su organizatori i partneri ovog velikog svjetskog natjecanja otkrili što nas sve to čeka od 10. do 13. travnja u Areni Gradski vrt.

- U završnim smo pripremama za 16. izdanje DOBRO World Cupa. Čeka nas veliki tjedan gimnastike u Osijeku vrhunac kojega će biti finalni dani 12. i 13. travnja koji će biti pravi sportski spektakl. Svake godine donosimo neke inovacije, a ove će to biti natjecanje na gimnastičkom podiju kakav bude samo na Svjetskim i Europskim prvenstvima. Podizanje sprava na podij donijet će još veću vidljivost i bolju produkciju za cijelo natjecanje. Uvodimo „Athletes' Lounge“ gdje će se sportaši moći družiti i još bolje upoznati, zatim veliki „Kid's Corner“ gdje će klinci moći napraviti svoje prve gimnastičke korake, pripremamo Parkour natjecanje kako bi ljubitelji sporta mogli upoznati i najnoviju granu gimnastike koja je sve popularnija u svijetu, a uz naše najbolje sportaše ove grane, Parkour će moći isprobati i svi koji to žele. Vjerujem da će i ove godine, kao i svake do sada, publika iz Osijeka, Slavonije, ali i cijele Hrvatske doći, napuniti tribine i stvoriti vrhunsku atmosferu. Sve ono što su Osijek i ovaj turnir stvorili kroz ove godine održavanja Svjetskog kupa, sve inovacije koje su uveli, ali i atmosferu kakvu nema gotovo niti jedno natjecanje, doprinijelo je da je hrvatska gimnastika prepoznata u svijetu, ali i da Hrvatski gimnastički savez dobije povjerenje organizacije Europskog prvenstva u Zagrebu sljedeće godine. Sve najbolje iz Osijeka svakako ćemo iskoristiti i u organizaciji tog natjecanja, a i veliki dio tima ljudi iz Osijeka sudjelovat će i na EP-u u Zagrebu“, u uvodu je rekao Marijo Možnik, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza.

- Slobodno se možemo pohvaliti da imamo rekordan broj delegacija koje dolaze u Hrvatsku, preko 160 sportaša i više od 300 stručnog osoblja iz čak 36 zemalja svijeta. Primjerice njemački Cottbus ili turska Antalya imaju 50 posto manje prijavljenih od nas. To je sve rezultat dugogodišnje tradicije i uvođenja inovacija na našem Svjetskom kupu, a ove godine između ostaloga treba izdvojiti dvostruki nagradni fond za gimnastičare kao i nagradni fond za trenere što je presedan u svijetu gimnastike. Uz to, od ovog olimpijskog ciklusa postali smo kvalifikacijski za Olimpijske igre u LA-u i za Svjetska prvenstva, a pripremili smo i niz zanimljivih popratnih evenata unutar i u krugu Arene Gradski vrt koje će, siguran sam, oduševiti sve koji dođu na DOBRO World Cupa. Pripremili smo događanja za sve generacije. Hrvatska reprezentacija nastupit će u svom najjačem sastavu, no čeka ih velika borba s obzirom da nam dolaze neki od najvećih svjetskih gimnastičara, Kinezi, Britanci, Amerikanci koji inače nemaju običaj nastupati na Svjetskim kupovima, a dolazi nam i čak sedam olimpijskih medaljaša iz Pariza - najavio je Andrej Barušić, tehnički direktor DOBRO World Cupa Osijek.

- Osijek živi sport i sport živi u Osijeku. Trudimo se osigurati što bolje uvjete za sport u našem gradu, a dokaz tome je da smo u posljednje četiri godine za gotovo 30 posto povećali budžet za sport. Gimnastika je nešto što u Osijeku stvarno živi i to između ostalog zahvaljujući vrhunskom ustroju Gimnastičkog kluba Osijek-Žito, vrhunskim uvjetima, partnerstvu s top tvrtkom, što je pobjednička situacija iz svakog pogleda. U prilog svemu ovome ide i da sportaš Osijeka, u olimpijskoj godini dolazi upravo iz gimnastike, Aurel Benović, , da je Vladimir Mađarević najbolji trener, da je Uzor-trofej „Matija Ljubek“ otišao u ruke Tomislavu Markoviću, također našem velikom gimnastičaru… Osijek i gimnastika su neraskidivo povezani, a DOBRO World Cup već je odavno prerastao regionalne okvire, postao je vrhunsko svjetsko natjecanje i stavio Osijek ne samo na bitnu sportsku kartu, nego i medijsku i turističku. Danas je ovo 16-godišnji „tinejdžer“, mogu samo zamisliti kakve nas tek godine ovog natjecanja čekaju. Nadam se da ćemo ostariti zajedno - poželio je Alen Nađsombat, predsjednik Zajednice osječkog sporta.

Kvalifikacije DOBRO World Cupa u Osijeku na rasporedu su 10. i 11. travnja, a velika finala uz izravan prijenos na Hrvatskoj radioteleviziji u subotu i nedjelju, 12. i 13. travnja.