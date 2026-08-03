Regionalna zvijezda radila kao drvosječa da bi preživjela: ‘Nitko me nije htio, dobivao sam 75 eura’

Poznata je priča kako je put do zvijezda posut trnjem, a to najbolje dokazuje životna priča bivšeg srpskog nogometnog reprezentativca Nemanje Matića, čovjeka koji je godinama igrao za Chelsea, Manchester United i Romu, a od prošle godine je član talijanskog Sassuola Nemanje Matića.

Prije dva dana je Matić napunio 38 godina, a njegov početak karijere nije bio nimalo bajan, proveo ga je u Slovačkoj u trećoj ligi jer ga, prema njegovim riječima, nitko drugi nije želio angažirati.

- U Srbiji me tada nitko nije želio. Igrao sam u trećem rangu za plaću od 75 eura mjesečno. Nisam mogao živjeti od nogometa, pa sam radio sa ocem kao drvosječa - kazao je Matić u jednom razgovoru za uglednu Gazzettu dello Sport.

- Imao sam dva sna, da debitiram kao profesionalac i da zaigram za Crvenu zvezdu. Mislio sam da će to ostati samo snovi. Umjesto toga otišao sam u Košice na probu i Jan Kozak me uzeo. Tako je sve počelo. Osvojili smo Kup Slovačke u sezoni 2008/2009, ja sam otišao u Chelsea, a oni su igrali Europsku ligu - ispričao je Matić, koji je profesionalnu karijeru započeo u redovima Kolubare, nakon čega je prešao u slovačke Košice, pa naposlijetku u veliki Chelsea.

- Uvijek sam svoje odluke donosio tako što sam se koncentrirao na vlastito zdravlje i ljubav prema nogometu. Kada počneš tako što igraš za 75 eura mjesečno, a onda se nađeš u nekom od velikih klubova, shvatiš koliko si sretan i da ispravno razmišljaš. U usporedbi s mlađim danima, sada imam veću želju trenirati i igrati. Možda zbog toga što znam da mi nije ostalo još mnogo vremena - rekao je bivši član Uniteda, Benfice i Rome.