On je uspio: Bivši trener Dinama otkrio recept kako proći dalje u ovoj situaciji

Dinamo je u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Europske lige kod kuće izgubio od Villarreala. Istina je da smo se nadali boljem rezultatu s kojim bi plavi sljedećeg četvrtka u Španjolskoj tražili prolaz u povijesni polufinale, ali ni sad ne treba potonuti. Većim dijelom utakmice Dinamo je bio ravnopravan s objektivno jačom momčadi, imao je svoje prilike i zagrebačka utakmica mogla je otići i u plavom smjeru iako se ne može reći da gosti nisu bili bolji. Istina, zabili su iz jedanaesterca koji je za neke sporan, a Dinamo nije dobio jedanaesterac koji je mogao dobiti.

Dinamo u psihološkoj prednosti

No ono što su plavi mogli vidjeti jest da se mogu nositi s Villarrealom, u prvom poluvremenu to je bilo prilično dobro, sve do te nesretne Théophileove ruke i kaznenog udarca za goste. No taj minimalni poraz i dalje je aktivan rezultat za uzvrat. I budite uvjereni da ni u uzvratu plavi neće srljati. I ne trebaju, dok god u Villarrealu na semaforu bude stajalo 0:0 Dinamo će biti u prilici naći put za prolazak u polufinale. Teže je bilo očekivati da će nakon 0:2 “okrenuti” Tottenham s 3:0 nego sada nadoknaditi taj jedan pogodak zaostatka. Iako, Villarreal je drukčija momčad, igra drukčije. Uostalom, i prije utakmice trener Damir Krznar ustvrdio je:

– Puno je teže bilo pripremiti momčad za utakmicu sa Španjolcima nego s Tottenhamom. I još neki dobro upućeni u maksimirska zbivanja rekli su nam da će biti teže protiv Villarreala nego protiv Spursa. Nažalost, bili su u pravu.

Istina je da se možda u Zagrebu moglo bolje kad se gleda cijela utakmica, ali sad se treba okrenuti uzvratu. Da, i prije toga nedjelji i Lokomotivi koja je u ovom trenutku strašno važna za Dinamo u borbi za naslov prvaka. No ipak ćemo svi, osim Krznara i njegovih suradnika, gledati prema Villarrealu.

– Dinamo ima moćnu, potentnu momčad kojoj treba još malo rada, ali po meni su jači nego prošle godine. Uz svu tu mladost i potencijal postali su konkurentni u Europi, pa i jakim momčadima kakve su Tottenham i Villarreal – javio nam se Branko Ivanković iz Omana.

Upravo je Ivanković na klupi Dinama jedini od trenera koji je u Europi nakon domaćeg poraza uspio napraviti preokret i proći dalje. Nakon 0:1 poraza u Zagrebu od Ajaxa, u Amsterdamu je slavio s 3:2 i prošao dalje te 2007. godine.

– Čak bih rekao da je Dinamo sad u sličnoj situaciji kao što smo bili tada protiv Ajaxa. Dinamo treba pobjedu i čak bih rekao da mu to daje nekakvu psihološku prednost. A gledajući dosadašnje utakmice Dinama u Europi, plavi to mogu iskoristiti, mogu opet ući s puno samopouzdanja i odlučnosti. I baš ta velika želja može im donijeti dobre stvari. Istina je da je Villarreal jako kvalitetan, ima vrlo pametnog trenera. Ima igru protiv koje se teško braniti, igraju i preko bokova i kroz sredinu, dobri su u prekidima i nije lako s njima. Posebno su opasni kad dođu u suparničku trećinu – kaže Ivanković.

Samo strpljivo i odlučno

Kako ste pripremili momčad Dinama te 2007. i na kraju slavili?

– U četvrtak je Dinamu falila veća agresivnost prednjeg reda, pritisak na zadnju liniju Villarreala. Ja sam tada krenuo s Tadićem i Mandžukićem u Amsterdamu, čak je Balaban bio na klupi jer on nije igrač za takvu igru. Mandžukić i Tadić su visoko napadali i nisu dali Ajaxu da razvije svoju prepoznatljivu igru, stalno su ih remetili i suparnik je postajao sve nervozniji, da bi otišao u punu nervozu kad smo zabili prvi pogodak (Modrić iz jedanaesterca u 34. minuti, nap. a.).

Ivanković i sada nudi optimizam za maksimirski klub, drži da je moguće opet napraviti veliki rezultat.

– Dinamo je u uzvratu protiv Tottenhama u prvom poluvremenu pokazao kako može biti strpljiv, jer važno je da ti ne zabiju gol, tada je sve gotovo. Dakle, prvo treba sačuvati svoju mrežu. I u toj igri valja pokazati svoju veliku odlučnost. Tu odlučnost osjeti i suparnik, kao što sam ju ja osjećao u svim dosadašnjim utakmicama plavih u Europi ove sezone. Ta odlučnost suparniku donosi nesigurnost. Dinamo to ima u sebi i može iznenaditi i u Španjolskoj, a nadam se da će se oporaviti Petković i Gavranović. Samo svi moraju biti spremni pokazati svoj gard, igrati odlučno, kompaktno. A plavi to mogu jer nemaju što izgubiti, a svaka pobjeda donosi im velike stvari – rekao je Ivanković i na kraju zaključio:

– Najbolji primjer Dinamu je sam Dinamo, utakmicu protiv Tottenhama odigrali su baš kako je trebalo, strašno pametno, taktički odlično. Pa najbolji engleski igrač Harry Kane nije mogao doći izražaja. Ne kažem da se plavi trebaju zatvoriti u uzvratnoj utakmici, ali jednostavno ne smiju dati igračima Villarreala da se razmašu i da igraju kako njima odgovara. Sad je puno toga na Damiru Krznaru i njegovu stožeru, prvo pametno složiti momčad nakon ovog emocionalnog i fizičkog pražnjenja s Villarrealom za sraz s Lokomotivom, a onda naći prave figure s kojima će prvo zaustaviti igru Villarreala, a onda ga i “ubosti”, učiniti nervoznim i možda pronaći put do tog velikog polufinala. No, ako plavi i ne uspiju napraviti taj preokret, već sada su zaslužili sve čestitke za dosad učinjeno u Europskoj ligi. Pa s Villarrealom su doživjeli prvi europski poraz u Maksimiru, prvi domaći poraz u utakmicama nokaut-faze, to samo govori koliko je narastao današnji Dinamo.