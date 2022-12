On je naš heroj! Livaković je u ovoj utakmici obranio više nego brazilski vratar na cijelom prvenstvu

Nakon što je obranio tri penala u osmini finala u utakmici Hrvatske protiv Japana, Dominik Livaković i protiv Brazila je na zavidnoj razini. Obranio je nekoliko sigurnih šansi Brazila nakon čega su se odmah počele nizati reakcije na društvenim mrežama.

Na Twitteru je odmah osvanula informacija kako je Livaković u utakmici protiv Brazila imao čak šest obrana, što je više od brazilskog vratara Allisona koji je na cijelom prvenstvu imao pet obrana. Nažalost, jedna lopta je ipak ušla u Livakovićevu mrežu, ali nakon brze akcije Neymara u produžecima, Livaković je bio nemoćan. Unatoč primljenom golu, Livaković je definitivno naš heroj.

Pogledajte neke od objava na Twitteru koje su posvećene našem vrataru.

Croatia GK Dominik Livaković has more saves against Brazil (6) than Alisson has in the ENTIRE World Cup (5) 🤯 pic.twitter.com/qJTPONkNTh