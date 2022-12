Livaković progovorio o videu s Modrićem i poručio: Nadam se da ćemo Brazil riješiti prije penala

Dominik Livaković je potpuno zasluženo ukrao mjesto na naslovnici sjajnim obranama protiv Japana, prvi vratar vatrenih i zagrebačkog Dinama 'skinuo' je čak tri penala i odveo Hrvatsku u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Tamo ih čeka moćni Brazil, a Livaković će opet morati posegnuti za nekim briljantnim potezom iz svog repertoara objava.

- Super je osjećaj biti među osam najboljih, ali već smo se okrenuli Brazilu, već smo ga jutros analizirali, nema puno vremena za misliti unazad. Dolazi nova utakmica, svaka sljedeća je najbitnija tako da se nadam da će sve biti dobro - rekao je Livaković za HRT.

Seeing Livakovic save those penalties reminds me of how Modric gave him a pep talk in the FIFA series ‘The Captains’ when he was dropped from the starting lineup during qualifying.

Modric’s leadership has paid off for the young man a few months down the line👏

