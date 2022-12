Prvo Suba, danas Livi: 'Nisu ti dečki iz Zadra ispali s kontejnera ili pali s Marsa'

Subašić, Vrsaljko, Modrić i Livaković samo su dio igrača poniklih u Zadru, a trojica rođenih u tom gradu, Livaković, Modrić i Erlić, sad su u Dohi. Doduše, Erlić je samo rođen u Zadru, a ostali su svoje nogometne korake napravili u toj školi nogometa. Bio sam kratko u Dohi i slušam naše TV stručnjake koji govore o Zadranima, pa nisu ti dečki u Zadru ispali iz kontejnera ili pali s Marsa, riječ o našoj nogometnoj školi - kaže alfa i omega NK Zadra Josip Bepo Bajlo s kojim smo nekoliko puta razgovarali o Modrićevu putu dok je bio u izbjeglištvu u Zadru.

Sad smo pozornost posvetili vratarima, na SP-u u Rusiji briljirao je Danijel Subašić, a sada na SP-u briljira njegov prijatelj Dominik Livaković.

- Subašića je trebalo istrpjeti, došao je iz juniora, a mi smo ispali iz Prve lige u Drugu i kod nas je stasao, a onda ga je vanjski suradnik kluba Reno Sinovčić kanalizirao u Hajduk. Da biste stvorili igrača, morate nešto i žrtvovati, mi smo stali uz Subašića. U Hajduku je potpuno stasao i otišao u Monaco te tamo ostao do kraja karijere. Potom je došao i do reprezentacije i osvojio srebro odličnim obranama jedanaesteraca, a tako je sad branio i Livaković protiv Japana.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 - Japan v Croatia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - December 5, 2022 Croatia's Dominik Livakovic celebrates with Luka Modric after winning the penalty shootout as Croatia progress to the quarter finals REUTERS/Lee Smith Photo: Lee Smith/REUTERS

Kako to da je Livaković otišao tako mlad iz Zadra?

- Igrala je selekcija regije protiv Hajduka u Stobreču, kao direktor Zadra gledao sam utakmicu u kojoj je Livaković branio i preporučio sam ga instruktoru Ivanu Gudelju koji ga je potom pratio. Stvorio sam mu prostor da brani u klubu. Potom je potpisao istupnicu iz kluba da bi mogao otići u Zagreb u školu. Vjerojatno je veza Dominikova oca Zdravka i šefa Zagreba Medića presudila. Kasnije, Dinamo je igrao ovdje u Zadru i zvao me Zdravko Mamić te pitao o Livakoviću. Rekao sam mu što mislim i on ga je preuzeo. Ostavio ga je na posudbi u Zagrebu, a Livaković je stasao u svjetskoga golmana koji ima sve, ponajprije hladnokrvnost i moć držanja koncentracije svih 90 minuta, nikad nije odustan.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 17.07.2018., Zadar - Svecani docek za cetvoricu Vatrenih, Luku Modrica, Danijela Subasica, Simu Vrsaljka i Domagoja Livakovica. Danijel Subasic, Sime Vrsaljko, Luka Modric, Dominik Livakovic Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Livaković je često od Subašića tražio savjet, odakle njihova veza?

- Suba je tu dolazio i kad je bio u Monacu i znao je ovdje raditi, a tu je bio Livaković, a i on bi dolazio kad je bio na odmoru. Najviše zasluga ima pokojni Jakov Pinčić, oni su prošli njegovu vratarsku školu i tu se družili i zbližili. Želim naglasiti da je Subašić sjajno odgojen i sve poštuje. U Drugoj ligi Zadar je igrao s Dinamom 2 u Zagrebu i nakon utakmice on je donio kutiju punu opreme koju je dao našim igračima. Baš je dobar momak i ponosni smo što je iz naše škole. Ponavljam, nije on ispao iz kontejnera - kaže Bajlo.

