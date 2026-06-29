Baturina i Matanović najavili Portugal: 'Imamo veliku kvalitetu i znamo kako treba igrati'

Nakon današnjeg treninga, hrvatska reprezentacija ulazi u završnu fazu priprema za dvoboj šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala. Utakmicu su najavili Martin Baturina i Matija Matanović, koji su istaknuli fokus momčadi i važnost dobrog ulaska u nokaut-fazu. Susret protiv Portugala na rasporedu je u Torontu, gdje će Hrvatska tražiti prolaz među 16 najboljih reprezentacija svijeta.

U nastavku donosimo tekstualni prijenos najzanimljivijih izjava:

Kako komentiraš vlastite nastupe i formu u reprezentaciji?

Ne znam što bih rekao. Hvala ljudima na podršci. Definitivno mi znači kad čujem lijepe stvari o sebi, ali to je samo motiv za dalje. To je nogomet. Možda nisam najbolje krenuo u sezoni, ali nisam prestao vjerovati u sebe. Radio sam i isplatilo mi se.

Koliko je bilo teško igrati drugu utakmicu u skupini pod pritiskom rezultata i koliko je važan prolazak dalje?

Drugu utakmicu igrali smo u grču jer smo imali imperativ pobjede. Ganu smo pobijedili, osvojili šest bodova u skupini i prošli dalje - rekao je Baturina.

Što misliš o sljedećem protivniku – Portugalu?

Strašna su reprezentacija, ne samo zbog veznog reda, koji je stvarno sjajan. Imaju i Ronalda, koji je opasan. Idemo se dobro pripremiti za njih.

Koliko ti znači činjenica da više suigrača iz veznog reda igra u istoj ligi kao i ti?

Tako je ispalo. Drago mi je što smo svi u istoj ligi.

Kako vidiš napredak i suradnju u napadačkom dijelu momčadi?

Zabili smo jako puno lijepih golova i to je pokazatelj kvalitete koju imamo u reprezentaciji. Drago mi je zbog toga i tako moramo nastaviti.

Kako se pripremiti za igru protiv portugalskog veznog reda i što očekuješ od tog dvoboja?

Imaju jako dobre igrače i nije lako igrati protiv njih. Moramo biti koncentrirani i spremni te im ništa ne smijemo pokloniti. Mi imamo veliku kvalitetu i znamo kako treba igrati. Ovo je Svjetsko prvenstvo, protiv svakoga je teško, a psihički će biti teško i njima i nama.

Tko ti je bio veći idol u djetinjstvu – Messi ili Ronaldo?

Svi smo kao djeca birali između njih dvojice. Sada, kao odrastao, cijenim obojicu i osobno su mi jednako dragi.