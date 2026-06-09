Obrane li broncu, vatreni će u Americi zaraditi nevjerojatan iznos! Evo i koliko...

Međunarodna nogometna federacija (Fifa) službeno je potvrdila da će Svjetsko prvenstvo 2026. godine biti najlukrativnije u povijesti, s ukupnim fondom za sudionike koji doseže vrtoglavih 871 milijun američkih dolara. Ova odluka predstavlja ogroman skok u odnosu na prethodna natjecanja i izravna je posljedica proširenja turnira na 48 reprezentacija. Od ukupnog iznosa, najveći dio, čak 655 milijuna dolara, bit će raspoređen kao nagradni fond temeljen na ostvarenom rezultatu, što je povećanje od čak 50 posto u usporedbi s turnirom održanim u Kataru 2022. godine.

Prošireni format, koji donosi čak 104 utakmice umjesto dosadašnje 64, omogućio je Fifi generiranje rekordnih prihoda, a dio tog financijskog kolača sada će biti preusmjeren izravno nacionalnim savezima koji su izborili plasman na najveću svjetsku nogometnu smotru. Ovaj potez, prema riječima predsjednika Giannija Infantina, potvrđuje Fifinu predanost reinvestiranju u globalni razvoj nogometa i nagrađivanju izvrsnosti.

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Detaljna raspodjela novca otkriva da će financijska injekcija biti osjetna za sve sudionike, neovisno o njihovom konačnom plasmanu. Budući svjetski prvak, koji će pehar podići 19. srpnja na stadionu MetLife u New Jerseyju, u svoju će blagajnu pospremiti rekordnih 50 milijuna dolara. Poraženi finalist, svjetski doprvak, utješit će se s također izdašnih 33 milijuna dolara, dok će trećeplasirana momčad zaraditi 29, a četvrtoplasirana 27 milijuna dolara.

Reprezentacije koje svoj put završe u četvrtfinalu (od petog do osmog mjesta) dobit će po 19 milijuna dolara svaka, dok će sudionici osmine finala (od devetog do šesnaestog mjesta) inkasirati po 15 milijuna dolara. Čak ni rano ispadanje neće značiti financijski neuspjeh. Momčadi koje se plasiraju između 17. i 32. mjesta zaradit će po 11 milijuna dolara, a one najslabije rangirane, od 33. do 48. mjesta, kući će ponijeti devet milijuna dolara. Uz to, svakom kvalificiranom savezu zajamčeno je 2.5 milijuna dolara za troškove priprema i dodatnih 10 milijuna kao bonus za sam plasman, što znači da je svakoj reprezentaciji osigurana minimalna zarada od čak 12.5 milijuna dolara.

Koliko je ovaj iskorak značajan, najbolje pokazuje usporedba s Prvenstvom u Kataru 2022. godine. Tada je ukupni nagradni fond za 32 reprezentacije iznosio 440 milijuna dolara. Argentina je kao prvak nagrađena s 42 milijuna dolara, dok je Francuska za drugo mjesto dobila 30 milijuna. Hrvatska nogometna reprezentacija je za osvajanje brončane medalje zaradila impresivnih 27 milijuna dolara (oko 26 milijuna eura), dok je četvrtoplasirani Maroko dobio 25 milijuna. Samo sudjelovanje u grupnoj fazi tada je donosilo devet milijuna dolara. Povećanje minimalne zajamčene zarade na 12.5 milijuna dolara posebno je važno za manje nogometne saveze, kojima takav prihod omogućuje značajna ulaganja u infrastrukturu, razvoj mladih igrača i cjelokupno funkcioniranje pogona.

Izvor ovako izdašnog financiranja leži u nevjerojatnom komercijalnom uspjehu turnira koji se održava na tlu Sjeverne Amerike. Prema detaljnoj financijskoj analizi, Fifa očekuje prihod od čak 13 milijardi dolara u četverogodišnjem ciklusu koji završava ovim prvenstvom. Glavni pokretači rasta su prodaja televizijskih prava, gdje je povećanje broja utakmica sa 64 na 104 omogućilo prodaju znatno bogatijeg sadržaja emiterima diljem svijeta. Drugi ključni izvor su prihodi od ulaznica i ugostiteljskih paketa, koji se procjenjuju na oko tri milijarde dolara, potaknuti ogromnom potražnjom na američkom tržištu i velikim kapacitetom stadiona. Treći stup su sponzorstva i komercijalni partneri, koji će u blagajnu donijeti rekordnih 2.7 milijardi dolara, zahvaljujući ugovorima s globalnim divovima poput Coca-Cole, Adidasa i kontroverznog saudijskog Aramca.

Ipak, ovaj financijski procvat nije prošao bez kritika. Najviše negodovanja izazvala je Fifina politika cijena ulaznica. Uvođenjem sustava "dinamičkog određivanja cijena", troškovi su fluktuirali ovisno o potražnji, što je dovelo do toga da su cijene za neke utakmice porasle i do deset puta u odnosu na Katar.

Navijačke udruge, poput Football Supporters Europe, uputile su službenu žalbu Europskoj komisiji, tvrdeći da su cijene postale previsoke za prosječnog navijača. Cijene za finale na MetLife stadionu dosezale su i do 11.000 dolara na službenim prodajnim mjestima. Iako se Fifa branila tvrdnjom da su najjeftinije ulaznice za grupnu fazu koštale 60 dolara, one su bile dostupne u vrlo ograničenim količinama, uglavnom preko nacionalnih saveza. Unatoč pritužbama, potražnja je ostala ogromna, s više od 500 milijuna prijava za sedam milijuna dostupnih ulaznica, što potvrđuje da je komercijalna strategija, barem s poslovne strane, bila uspješna.