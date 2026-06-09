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NAKON JEDNE SEZONE

BiH mediji tvrde: Igor Štimac odlazi s klupe Zrinjskog

Mostar: WWin Premijer liga, 36. kolo, HSK Zrinjski - FK Velez
Denis Kapetanovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
09.06.2026.
u 17:45

Odluka je donesena nakon sastanka s čelnicima kluba, a čini se kako je svemu kumovao neuspjeh u domaćem prvenstvu

Odlazak Igora Štimca s klupe mostarskog Zrinjskog tema je koja se provlačila regionalnim medijima u posljednjih nekoliko tjedana. Ispostavilo se da gdje ima dima i vatre pa tako portal Sportsport.ba piše kako im je Štimac potvrdio kako je dogovorio sporazumni raskid ugovora s klubom.

Odluka je donesena nakon sastanka s čelnicima kluba, a čini se kako je svemu kumovao neuspjeh u domaćem prvenstvu. Plemići su ostali bez naslova prvaka, a za prvakom banjalučkim Borcem zaostali su velikih 15 bodova. Štimac je ipak donio jedan trofej pobjedom nad gradskim rivalom Veležom u finalu Kupa.

Doveo je Zrinjski i do playoff runde Konferencijske lige, ali tamo je bolji bio kasniji pobjednik Crystal Palace. Plemiće je ukupno vodio u 57 utakmica, ostvario 31 pobjedu, 14 remija i 12 poraza.

Još nije poznato tko će ga naslijediti, ali u BiH medijima u posljednje vrijeme se često spominjao Slovenac Simon Rožman, bivši trener Rijeke i Osijeka.
Ključne riječi
raskid ugovora trener Zrinjski Igor Štimac

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