BiH mediji tvrde: Igor Štimac odlazi s klupe Zrinjskog

Odlazak Igora Štimca s klupe mostarskog Zrinjskog tema je koja se provlačila regionalnim medijima u posljednjih nekoliko tjedana. Ispostavilo se da gdje ima dima i vatre pa tako portal Sportsport.ba piše kako im je Štimac potvrdio kako je dogovorio sporazumni raskid ugovora s klubom.

Odluka je donesena nakon sastanka s čelnicima kluba, a čini se kako je svemu kumovao neuspjeh u domaćem prvenstvu. Plemići su ostali bez naslova prvaka, a za prvakom banjalučkim Borcem zaostali su velikih 15 bodova. Štimac je ipak donio jedan trofej pobjedom nad gradskim rivalom Veležom u finalu Kupa.

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Doveo je Zrinjski i do playoff runde Konferencijske lige, ali tamo je bolji bio kasniji pobjednik Crystal Palace. Plemiće je ukupno vodio u 57 utakmica, ostvario 31 pobjedu, 14 remija i 12 poraza.

Još nije poznato tko će ga naslijediti, ali u BiH medijima u posljednje vrijeme se često spominjao Slovenac Simon Rožman, bivši trener Rijeke i Osijeka.