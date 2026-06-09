Vatreni u Hajduku? Menadžer otkrio želje hrvatskog reprezentativca za nastavak karijere

Hrvatski nogometni menadžer Marko Naletilić u razgovoru za talijanski TuttoMercatoWeb komentirao je sezone svojih klijenata u Italiji - Marija Pašalića koji nosi dres Atalante i Sandra Kulenovića iz Torina. Iako oni nisu njegovi klijenti, osvrnuo se i na brzi uspon Martina Baturine u Comu i Petra Sučića u Interu.

Posebno je zanimljiv bio dio kada se dotaknuo Pašalića:

- S obzirom na kvalitetu momčadi, mislim da su ipak trebali izboriti barem Europa ligu. No, nakon jako lošeg početka sezone zaostatak u bodovima bio je prevelik da bi se nadoknadio. Realno, Atalanta je momčad za treće ili četvrto mjesto u Serie A. Pašalić je dao dobar doprinos s obzirom na to da u drugom dijelu sezone nije uvijek bio u početnoj postavi. Sada je iznimno motiviran za Svjetsko prvenstvo - rekao je pa se osvrnuo na njegovu budućnost:

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- On bi svoju inozemnu karijeru želio završiti u Bergamu, a zatim se vratiti u Hajduk. Vidjet ćemo što budućnost donosi. U nogometu se ne može baš sve isplanirati, nikad se ne zna.

Pašalić je Hajduk napustio 2014. kada ga je Chelsea kupio za 2.5 milijuna eura. Za Bluese nikada nije nastupio, umjesto toga vrijeme je provodio na posudbama u Elcheu, Monacu, Milanu i Spartaku iz Moskve. Atalanta ga je također dovela na posudbu 2018., a potom ga otkupila za 14.5 milijuna eura dvije godine kasnije.

Naletilić je za Kulenovića rekao: "Kod Baronija je dobivao puno minuta i dobro je krenuo. Kod D'Averse je igrao puno manje i nije zabio onoliko koliko bi napadač njegove razine trebao i želio. Zbog toga ima još više motivacije i ambicije da dobro odigra u nadolazećoj sezoni. Jako je zadovoljan i ponosan što je igrač Torina."

Što se tiče Sučića i Baturine, rekao je kako ga ne iznenađuju njihov napredak te kako očekuje da će nastaviti rasti do razine da mogu igrati za najveće europske klubove.