Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 215
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PLAN ZA KRAJ

Vatreni u Hajduku? Menadžer otkrio želje hrvatskog reprezentativca za nastavak karijere

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
09.06.2026.
u 20:42

Pašalić je Hajduk napustio 2014. kada ga je Chelsea kupio za 2.5 milijuna eura. Za Bluese nikada nije nastupio, umjesto toga vrijeme je provodio na posudbama u Elcheu, Monacu, Milanu i Spartaku iz Moskve

Hrvatski nogometni menadžer Marko Naletilić u razgovoru za talijanski TuttoMercatoWeb komentirao je sezone svojih klijenata u Italiji -  Marija Pašalića koji nosi dres Atalante i Sandra Kulenovića iz Torina. Iako oni nisu njegovi klijenti, osvrnuo se i na brzi uspon Martina Baturine u Comu i Petra Sučića u Interu.

Posebno je zanimljiv bio dio kada se dotaknuo Pašalića:

- S obzirom na kvalitetu momčadi, mislim da su ipak trebali izboriti barem Europa ligu. No, nakon jako lošeg početka sezone zaostatak u bodovima bio je prevelik da bi se nadoknadio. Realno, Atalanta je momčad za treće ili četvrto mjesto u Serie A. Pašalić je dao dobar doprinos s obzirom na to da u drugom dijelu sezone nije uvijek bio u početnoj postavi. Sada je iznimno motiviran za Svjetsko prvenstvo - rekao je pa se osvrnuo na njegovu budućnost:

- On bi svoju inozemnu karijeru želio završiti u Bergamu, a zatim se vratiti u Hajduk. Vidjet ćemo što budućnost donosi. U nogometu se ne može baš sve isplanirati, nikad se ne zna.

Pašalić je Hajduk napustio 2014. kada ga je Chelsea kupio za 2.5 milijuna eura. Za Bluese nikada nije nastupio, umjesto toga vrijeme je provodio na posudbama u Elcheu, Monacu, Milanu i Spartaku iz Moskve. Atalanta ga je također dovela na posudbu 2018., a potom ga otkupila za 14.5 milijuna eura dvije godine kasnije. 

Naletilić je za Kulenovića rekao: "Kod Baronija je dobivao puno minuta i dobro je krenuo. Kod D'Averse je igrao puno manje i nije zabio onoliko koliko bi napadač njegove razine trebao i želio. Zbog toga ima još više motivacije i ambicije da dobro odigra u nadolazećoj sezoni. Jako je zadovoljan i ponosan što je igrač Torina."

Što se tiče Sučića i Baturine, rekao je kako ga ne iznenađuju njihov napredak te kako očekuje da će nastaviti rasti do razine da mogu igrati za najveće europske klubove.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Hajduk Mario Pašalić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-06-07/f4c78b06f9de1a72722a9b4023add002.jpeg
Video sadržaj
8
DŽEVAD PREKAZI ZA VL

Prijetili su mi kad se raspadala Juga, ni moja žena nije bila pošteđena. To je bilo zaista strašno

– Bilo je nezaboravno. Uz brojne novinare pisanih medija, čak 40 TV ekipa prisustvovalo je tom događaju. Počelo je u 10, a završilo oko 19 sati. Više i ne znam koliko sam intervjua dao tog dana. Inače, volim čitati knjige, što je svima u Galatu bilo jako čudno. Kad sam stigao u Galatasaray, samo je kapetan imao završenu srednju školu, a ostali najviše četiri razreda

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!