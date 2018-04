Đoković konačno nekoga pobijedio, a sada ide na Hrvata

Nekadašnji broj jedan svjetskog tenisa Novak Đoković lakoćom je sa 6:0, 6:1 pobijedio sunarodnjaka Dušana Lajovića za manje od sat vremena igre u dvoboju prvog kola turnira Masters 1000 serije u Monte Carlu, gdje ga u 2. kolu čeka 21-godišnji Zagrepčanin Borna Ćorić koji je sa 6:2, 6:3 nadigrao francuskog veterana Juliena Benneteaua.

Bit će to drugi dvoboj Đokovića i Ćorića, a u prvom, odigranom prije dvije godine na Masters turniru u Madridu, slavio je srbijanski tenisač sa 6:2, 6:4.

Đoković je dvaput bio pobjednik u Monte Carlu (2015. i 2013.), a Ćorić je protiv Benneteaua proslavio svoju prvu pobjedu na ovom turniru.

Srbijanski tenisač nakon pobjede je objasnio rastanak s trenerima Anderom Agassijem i Radekom Štepanekom.

- Odluka da raskinem suradnju s Andreom i Radekom neće utjecati na naše odnose. Rastanak je bio najbolji za sve. Agassi mi je uvijek pokušavao pomoći, a i sada je linija otvorena. Mogu ga nazvati ako osjetim da mi je potreban savjet - rekao je bivši prvi tenisač svijeta.

Đokovićev trener je Marian Vajda koji ga je već ranije vodio.

- On me poznaje bolje od bilo kojeg trenera. On je moj prijatelj. S njim mogu podijeliti puno stvari iz profesionalnog i privatnog života.