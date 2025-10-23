Naši Portali
HNL

Određeni sudci za sljedeće kolo: Evo tko će dijeliti pravdu Dinamu i Hajduku

Fran Jović
Dalibor Urukalović/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
23.10.2025.
u 17:46

Hajduku će suditi čovjek koji mu je ove sezone već sudio u dva navrata.

HNS je odredio sudce za 11. kolo HNL-a. Kolo će se igrati od petka do ponedjeljka, a otvorit će ga Gorica i Hajduk u Turopolju u petak od 18 sati. Na toj utakmici pravdu će dijeliti 27-godišnji Patrik Pavlešić iz Karlovca, odlučio je povjerenik za suđenje Bertrand Layec. On je Hajduku ove sezone već sudio u dva navrata, protiv Osijeka i Lokomotive.

Kolo će se nastaviti u subotu utakmicama Lokomotive i Istre u Zagrebu od 15:45 i Varaždina i Slaven Belupa u baroknom gradu od 18 sati. Lokomotivi i Puljanima sudit će Ivan Vukančić iz Benkovca, a susret Varaždina i koprivničke momčadi Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline.

Nećete vjerovati kakav skupocjeni poklon je Modrić kupio suigračima jer je odbio tradiciju Milana!

U nedjelju će derbi kola odigrati Rijeka i Osijek na Rujevici, a glavni sudac bit će Zagrepčanin Ante Čulina. Kolo će u ponedjeljak u Vinkovcima zaključiti Vukovar 1991 i vodeći Dinamo, a sudit će ga Dario Bel.

