Odluka o svjetskim prvenstvima svake dvije godine donosi se 20. prosinca!

Međunarodni nogometni savez (FIFA) održat će virtualni kongres 20. prosinca, kako bi razmotrili kontroverzni prijedlog za Svjetsko prvenstvo svake dvije godine, objavila je krovna organizacija svjetskog nogometa.

Predsjednik Fife Gianni Infantino izjavio je u srijedu da želi postići konsenzus o planovima za dvogodišnje Svjetsko prvenstvo i za promjenama u međunarodnom kalendaru utakmica nakon što je naišao na žestoke kritike europskih saveza.

Na kongresu svih 211 nacionalnih saveza-članica sastat će se putem videokonferencije "kako bi razgovarali o budućnosti nogometa nakon što su detaljno obaviješteni o procesu savjetovanja koji je u tijeku na tu temu", kaže se u priopćenju.

Upravljačko tijelo svjetskog nogometa, koje je od svibnja 2021. pokrenulo studiju izvedivosti održavanja Svjetskog prvenstva svake dvije godine, "sluša sva mišljenja u uključivom i iscrpnom procesu konzultacija", riječi su predsjednika Infantina.

Foto: Gianni Infantino

Kongres će težiti postizanju dogovora o međunarodnom kalendaru, a distribucija međunarodnih termina i razdoblja kada su igrači na raspolaganju svojim klubovima osigurava FIFA.

Dvogodišnje Svjetsko prvenstvo, koje gura FIFA, privuklo je mnoge protivnike među igračima, koji osuđuju povećanje učestalosti utakmica, klubovi se boje da će imati manje svojih igrača na raspolaganju, a navijači se plaše prekomjerne konkurencije.

FIFA će sada čekati rezultate studije izvedivosti, kao i ekonomsku analizu financijskog utjecaja dodatnog Svjetskog prvenstva, za koje se očekuje da će biti dostavljeni prije summita.

Sljedeći tjedan zakazan je i sastanak između tehničkih skupina Fife i Uefe.

Sljedeći redovni kongres FIFA će održati u Dohi u Kataru 31. ožujka, uoči ždrijeba za finale Svjetskog prvenstva 2022. godine u toj zaljevskoj zemlji.