Odlučivao je derbije s Hajdukom, a i sad će navijati za Dinamo: Plavi su kvalitetniji

Mario Gavranović iz Dinama je otišao u turski Kayserispor, Zagreb je zamijenio nešto većim Kayserijem, u središnjoj Turskoj. Na početku je bio ozlijeđen, ali kad je krenuo s utakmicama, postao je važan adut kluba, u 21 utakmici postigao je 11 pogodaka i dodao im tri asistencije.

Dresovi su mi u Švicarskoj

– Dobro mi je ovdje, dobro nam ide. Klub je sada u dobroj situaciji, nismo u crvenoj zoni ispadanja, na što su se ovdje posljednjih godina naviknuli. Imamo mirnu situaciju, puno se klubova bori za ostanak, a mi čak i više gledamo prema gore, daleko smo od nekakve opasnosti i svi su zadovoljni – rekao nam je Mario Gavranović dok je kretao na trening.

Kayseri je grad na oko tisuću metara nadmorske visine i pun je raznolikosti. Sviđa li vam se u toj drukčijoj sredini?

– Ovo je drukčiji grad od Zagreba, koji je lijep europski grad. Trebalo mi je na početku vremena da se snađem, ali vidio sam i dosta drugih turskih gradova i ima puno gorih od Kayserija. No imamo sve što nam treba i nemam se razloga žaliti, uostalom, došao sam ovamo zbog nogometa i mogu reći da sam zadovoljan.

Mario redovito prati Dinamo i hrvatsku ligu, zna da slijedi veliki derbi Hajduk – Dinamo na Poljudu.

– Naravno da ću gledati, dobro je što je u subotu, jer mi igramo u nedjelju, tako da ću gledati u karanteni, naći ću negdje utakmicu na televiziji.

Ako budete u karanteni, nećete baš moći navijati u dresu Dinama.

– Ha ha, svi su mi Dinamovi dresovi u Švicarskoj, ali ne treba mi dres da bih navijao za Dinamo, za svoje bivše suigrače.

Kakvu utakmicu očekujete na Poljudu?

– Teško je reći, gledao sam prošli derbi u Maksimiru i Hajduk je stvarno odigrao jako dobro, nije radio prekršaje kao nekad, igrao je nogomet i na kraju je zasluženo pobijedio. U svakom slučaju i sada će biti zanimljivo, iako mislim da Dinamo ipak ima kvalitetniju momčad bez obzira na to što se Hajduk pojačao i vjerujem da će plavi tu utakmicu dobiti. No sigurno će biti zanimljivo gledati.

Često ste u dresu Dinama na Poljudu zabijali golove, odlučivali utakmice.

– Ne znam zašto je tako, ali meni je tamo odgovaralo igrati, odgovarala mi je očito i igra Hajduka i uživao sam igrati te velike, važne utakmice, u dobroj atmosferi, pogotovo kad je stadion pun.

I sada će biti pun, odavno je sve rasprodano, više nema epidemioloških mjera i nakon dugo vremena imat ćemo potpuno pun stadion.

– A znam, čitao sam da se sve brzo rasprodalo, da je i Dinamo za svoje navijače tražio dodatne ulaznice, ali ih nije dobio. No bit će to pravi nogometni ambijent. I kad sam bio u Rijeci, volio sam tamo igrati. Jer, meni odgovara takva atmosfera, puni stadioni. I utakmice Rijeke i Hajduka bile su posebne, specifične, obično pred punim stadionom, a takva je atmosfera motiv i za igrače. Ako si jak u glavi, onda u takvoj atmosferi nađeš pozitivne stvari, ali ako nisi, može to i negativno utjecati ne nekoga, a na mene je očito djelovalo pozitivno – kaže Gavranović.

Utišao je Poljud

Jeste li u Turskoj doživjeli takvu atmosferu?

– O da, u pretprošlom kolu igrali smo kod budućeg prvaka, vodili smo 2:0 kod Trabzonspora (Gavranović je postigao prvi pogodak, nap. a.), trebali smo voditi i s 4:0. I kad su nam zabili prvi gol, nastala je prava erupcija na stadionu, prava ludnica. I ta ih je atmosfera strašno dignula pa su na kraju uspjeli okrenuti utakmicu, u 98. minuti zabili su nam za 3:2 pobjedu.

Od brojnih utakmica koje ste igrali na Poljudu, koju biste izdvojili kao posebnu, najdražu?

– Onu kad smo pobijedili s 2:1. Dinamo i Hajduk tada su bili u gotovo istim pozicijama kao i sada, bili su nam isto na pet bodova zaostatka, nadali su se da će konačno osvojiti naslov prvaka. Tada je trener Dinama bio Nikola Jurčević, a meni je posebna jer smo i pobijedili, a postigao sam i oba pogotka. Nakon toga otišli smo na osam bodova prednosti u odnosu na Hajduk, njih smo više-manje izbacili iz utrke za naslov, a mi smo došli na korak do naslova, koji smo na kraju i osvojili – zaključio je Gavranović, koji je nakon te utakmice “okupirao” naslovnice u stilu: Gavranović izludio cijeli Hajduk, Gavranović utišao puni Poljud, Gavranović srušio Hajduk...

Takav Gavro i u subotu bi dobro došao maksimirskoj momčadi, od Soudanija je naslijedio nadimak “mister derbi”, a takav majstor u velikom derbiju uvijek puno znači.