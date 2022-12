Odjeknula je vijest o velikom HNL transferu, doznajemo hoće li Kleinheisler otići u Dinamo

Hrvatski medijskim prostorom prostrujila je vijest o prelasku najboljeg Osijekovog igrača Laszla Kleinheislera u hrvatskog prvaka Dinama. Sjajni mađarski veznjak ima ugovor s Osijekom do ljeta iduće godine, trenutno se vode pregovori o produljenju ugovora, no Kleinheisler želi imati znatno bolje uvjete i plaću. Do konačnog dogovora još uvijek nije došlo, a pojedini portali pišu da je dolazak Mađara u Maksimir gotovo pa završena stvar.

Međutim, situacija je nešto drugačija, u Dinamu se trenutno vode unutarnje borbe za prevlast između Krešimira Antolića i Zdravka Mamića, tako da uopće nije poznato tko kordinira ulaznim i izlaznim transferima. Što se tiče Osijeka, u klubu su upoznati s natpisima u medijima, ali poručuju kako nikakva službena ponuda nije stigla.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL 13.11.2022., stadion Subicevac, Sibenik - SuperSport HNL, 17. kolo, HNK Sibenik - NK Osijek. Laszlo Kleinheisler Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Dakle, nikakvi pregovori ili razgovori nisu započeti što se tiče Kleinheislera niti ijednog drugog igrača. Spekulira se s odlascima Ivice Ivušića i Diona Drene Belje u njemačku Borussiju Moenchengladbach, ali sve će biti poznato kada započne zimski prijelazni rok.