'Odbio sam poziv vatrenih za SP 2018. Na mene su u Hrvatskoj utjecali ljudi koji su proživjeli rat'

Španjolski reprezentativac Dani Olmo u DAZN-ovom dokumentarnom filmu Come On Fútbol govorio je o godinama provedenim u mlađim uzrastima Barcelone i iznenađujućem odlasku u Dinamo kada je imao samo 16 godina, ali i odbijanju poziva hrvatske reprezentacije.

- Želio sam biti dio sportskog projekta i Dinamo mi je to omogućio. Nije sve savršeno kada napustiš Barcelonu. U Hrvatskoj sam to shvatio, postao sam čovjek, na i izvan terena - rekao je Olmo kojeg je Dinamo 2020. prodao RB Leipzigu za 29 milijuna eura, a očekuje se da će ubrzo napraviti i veći transfer.

VEZANI ČLANCI:

- Nogomet može pomoći na razne načine. Mi nogometaši smo utjecajne osobe, iako ponekad ne razmišljamo na taj način. Želio sam pomoći u Hrvatskoj. Na mene su najviše utjecali ljudi koji su proživjeli rat. Među njima je bilo i nogometaša. Neki nisu imali ruku ili nogu. Govorim o klupskim legendama - izjavio je Dani.

Također je priznao da je dobio poziv vatrenih za SP u Rusiji gdje smo osvojili srebro i plasirali se u finale.

- U tom sam trenutku bio najbolji igrač HNL-a, a španjolska reprezentacija me nije zvala. No rekao sam im da ne želim. Zahvalio sam im, no moj san bio je igrati za Španjolsku - otkrio je španjolski ofenzivac.