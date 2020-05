Odbila je Hrvatsku i poručuje: 'To je moja domovina, ali...'

Matea Pletikosić (22), mlada hrvatska rukometašica, odlučila je igrati za Crnu Goru. Pletikosić je 2015. kao 17-godišnjakinja došla u Budućnost, nakon što je bila najbolji srednji vanjski Europskog kadetskog prvenstva u Sjevernoj Makedoniji. Ispunjava sve uvjete da igra za Crnu Goru čim počnu službene utakmice.

Naime, nije igrala za Hrvatsku od ljeta 2016., a više je od tri godine registrirana za Budućnost, što je preduvjet da može promijeniti sportsku nacionalnost.

A Pletikosić je sada reagirala na medijske napise koji su se pojavili te poručila:

"Rekla sam da nije isto igrati za Hrvatsku koja je moja domovina, ali isto tako sam pet godina u Crnoj Gori i ti ljudi su mi dali priliku i šansu u svemu i uvijek su stali iza mene kao da sam njihova.

Nikada ne bih mogla igrati za neku državu koju ne volim i u kojoj se ne osjećam kao kod kuće. Samim tim, Crna Gora ima posebno mjesto u mom srcu. Naslov koji se pojavio je izvučen iz konteksta i plasiran u krivom smjeru."

No, priča ima i drugu stranu. Činjenica je da je Pletikosić bila ključna igračica Hrvatske u kadetskoj dobnoj kategoriji. Igrala je za Hrvatsku na Europskom i Svjetskom prvenstvu.

– Kada sam bio izbornik seniorki 2016. i 2017. godine, nisam imao potrebe zvati tako mladu igračicu jer sam na poziciji srednje vanjske imao iskusne igračice poput Bašić i Kožnjak. No, zvao ju je Ivan Jerković u juniorsku reprezentaciju, no koliko mi je poznato, nikad nije zaigrala za tu selekciju – rekao je Goran Mrđen, bivši izbornik hrvatske reprezentacije.

Ivan Jerković potvrdio je Mrđenove riječi. – Naravno da sam je zvao u reprezentaciju jer nam je bila važna igračica. Nekoliko je puta odbila poziv. Jednom jer je imala obveza s klubom u Regionalnoj ligi, a drugi put jer je bila bolesna. Treći put sam je zvao za kvalifikacije za juniorski EP. Trebali smo se okupiti u ponedjeljak u Đurđevcu, a ona mi je u nedjelju, dakle dan prije, poslala poruka da ne može doći zbog ozlijede. Znam da su mi cure iz juniorske reprezentacije govorile kako im je Matea već tada rekla da želi igrati za Crnu Goru. Uostalom, postoje fotografije s treninga rukometašica Crne Gore otprije dvije godine na kojima je Matea – kaže Ivan Jerković.

Nenad Šoštarić, izbornik naše seniorske reprezentacije, zvao je Pletikosić u rujnu 2017. kako bi igrala protiv Švicarske. No, rekla mu je tada da ne želi igrati za Hrvatsku.

– Postoji u Savezu njezina pisana izjava o tome da ne želi igrati za Hrvatsku. Za mene je tada sve bilo jasno. Zašto da ubuduće zovem nekoga tko ne želi igrati. Na temelju te njezine izjave više je nisam pozivao. No, onda se u ožujku predomislila i rekla kako bi željela igrati za Hrvatsku. Za mene je to bio znak da je zovem. Pokazala je želju i rekao sam sebi – zašto ne. I bilo je u planu da igra kvalifikacije protiv Islanda i Turske za odlazak na EP. No, kako su te utakmice trajno odgođene zbog pandemije, bila bi sigurno na popisu za Europsko prvenstvo na koje smo se plasirali i koje će se igrati u prosincu – priča Šoštarić.