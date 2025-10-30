Od sportskih terena do humanitarnih misija: Favbetova priča s potpisom Andriia Matiukhe

Ime Andrii Matiukha danas je čvrsto utkano u hrvatski javni prostor. Ovaj Ukrajinac, poduzetnik i humanitarac već godinama svoje profesionalne i osobne planove veže uz Hrvatsku – zemlju koju, kako sam kaže, smatra svojim drugim domom. Kao osnivač trgovačkih društava koja posluju pod međunarodno prepoznatim brendom Favbet, Matiukha je u Hrvatskoj pronašao priliku za rast, ali i zajednicu koja ga je prihvatila. „Hrvatska mi je dala šansu“, ističe, „a to je nešto što nikada neću zaboraviti, jer sam ovdje izgradio karijeru, obitelj i prijateljstva.“

Njegova se veza s našom zemljom dodatno učvrstila nakon ruske invazije na Ukrajinu. Od tada aktivno pomaže svojim sunarodnjacima koji su utočište od rata pronašli pod hrvatskom zastavom, dok kroz svoje dvije zaklade – Favbet Foundation i Andrii Matiukha Foundation – sustavno podupire ukrajinski narod u zemlji i inozemstvu.

Matiukhina poslovna priča započela je još 1999. godine, kada je u Ukrajini pokrenut brend Favorit, koji je postavio temelje za kasniji nastanak međunarodno prepoznatog brenda Favbet.

„Kad sam pokretao Favbet krajem devedesetih, imao sam jednostavnu ideju – spojiti sport, tehnologiju i strast prema igri u jedno iskustvo koje će ljudima pružiti uzbuđenje, ali i osjećaj zajedništva. Sve je počelo kao mala lokalna kladionica, no od samog početka težili smo inovacijama i povjerenju korisnika“, prisjeća se. Kroz godine, kompanija je rasla i širila se, uvodila digitalne platforme i podržavala sportske projekte, a ono što je ostalo konstanta jest želja da Favbet postane partner sporta, navijača i zajednice.

‘Društvena odgovornost se ne mjeri samo donacijama’

U prvim godinama poslovanja Favbet je pokazao iznimnu ambiciju i vizionarski pristup. Već 2001. pokrenuta je web stranica za online zaprimanje oklada – tada jedno od prvih takvih rješenja na ukrajinskom tržištu. Do 2005. godine brend je bio prisutan u više od 90 gradova Ukrajine s više od 170 prodajnih mjesta. No, unatoč brzom rastu, Favbet nije izgubio fokus na zajednicu u kojoj djeluje.

Kompanija je osnovala centar za mentalno zdravlje i podršku obitelji, fokusiran na pomoć osobama pogođenim kockanjem i traumama u Kijevu. Ujedno je provela prvu nacionalnu studiju o ovisnosti o kockanju u Ukrajini. U suradnji s državnim institucijama htjeli su povećati razinu informiranosti kod građanstva o igrama na sreću te ponuditi nove uvide za razvoj politika prevencije.

„Smatram da se društvena odgovornost ne mjeri samo donacijama“, objašnjava Matiukha, „već spremnošću da otvoreno govorimo o problemima i dugoročno ulažemo u njihova rješenja. Ulaganje u lokalne zajednice – bilo u Ukrajini, Hrvatskoj ili drugdje – naš je način da vratimo povjerenje koje su nam ljudi dali.“

Od sportskih terena do hrvatskih klubova

Sredinom 2000-ih Favbet započinje međunarodno širenje i danas posluje u Rumunjskoj, Malti i Hrvatskoj, kontinuirano ulažući u razvoj lokalnih zajednica. U Hrvatskoj se ta podrška posebno vidi u sportu.

Foto: Favbet

Od 2024. godine Favbet je generalni sponzor GNK Dinama Zagreb, a sponzorira i Rijeku, Lokomotivu Zagreb i Istru 1961. Pomažu i manje klubove poput Segeste i HMNK Rijeke, te su ove godine donirali 1.000 kompleta nogometne opreme za pedeset amaterskih i niželigaških klubova iz Slavonije i Dalmacije. Ušli su i u ženski nogomet, potpisavši dvogodišnji ugovor sa ŽNK Dinamo Zagreb, s ciljem stvaranja jednakih uvjeta za djevojke i mladiće.

Ukupno je Favbet uložio više od 3,5 milijuna eura u hrvatski sport.

„Hrvatski sport ima golem potencijal, ali ne može počivati samo na volonterima“, naglašava Matiukha. „Ako želimo rezultate, klubovima moramo osigurati stabilne uvjete, stručne trenere i dugoročno financiranje. Sport je više od igre – to je sustav koji gradi zajednicu i zdrave navike.“

Jedna od ključnih humanitarnih organizacija u Ukrajini

U Ukrajini Favbet također podržava brojne sportske projekte, ali je s početkom rata težište djelovanja Favbet Foundationa preusmjereno na humanitarnu pomoć i obranu zemlje. „Naš rad je dobio novo značenje“, kaže Matiukha. „Kad vidimo gdje možemo pomoći – djelujemo.“

Zaklada je postala jedna od ključnih humanitarnih organizacija u Ukrajini, osobito nakon katastrofe u HE Kahovka, kada je poslala najveću pošiljku pomoći na pogođeno područje. Između Hrvatske i Ukrajine uspostavljene su specijalizirane logističke rute kojima je dopremljeno više od 60 tona humanitarne pomoći, uključujući medicinsku opremu i potrepštine.

Zaklada pritom pomaže i Ukrajincima koji su bili prisiljeni napustiti svoju domovinu. Već u ožujku 2022., odmah po početku ruske invazije, Andrii Matiukha i Favbet Foundation osnovali su u Zagrebu Centar „Crvena Kalyna“, koji je postao utočište i početna točka za više od 2.000 Ukrajinaca. Centar nudi besplatne tečajeve hrvatskog i engleskog jezika, pravne konzultacije, psihološko savjetovanje i humanitarnu pomoć. Glavni cilj ustanove jest pomaganje raseljenim osobama, ali aktivnosti također potiču interakciju između ukrajinske i hrvatske zajednice, posebice među djecom.

Nova zaklada usmjerena na budućnost

Ove je godine osnovao novu zakladu – Andrii Matiukha Foundation, čija je misija dugoročna: obnova zemlje, obrazovanje i razvoj mladih. „Dok je Favbet Foundation fokusiran na hitnu pomoć, nova zaklada usmjerena je na budućnost – na djecu koja će graditi Ukrajinu nakon rata“, kaže.

Zaklada se već uključila u brojne projekte – podržala je platformu Ye-Protez za postamputacijsku rehabilitaciju, organizirala edukaciju prve pomoći, donirala kiruršku opremu dječjoj bolnici Okhmatdyt, održala aukciju Buy a Lot za izgradnju inkluzivnog igrališta u Žitomiru i pokrenula projekt Origami za Ukrajinu za rehabilitaciju ranjenih vojnika.

Matiukhina vizija jasna je: poduzetništvo mora imati društveni smisao. „Prava obnova ne počinje građevinama, nego čovjekom, njegovim znanjem i vjerom u budućnost“, zaključuje. Kroz svoje projekte u gospodarstvu, sportu i humanitarnoj sferi, Andrii Matiukha dokazao je da uspjeh može nadilaziti granice država i industrija – i da ga vrijedi mjeriti utjecajem koji ostavlja na ljude.