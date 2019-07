Od kilograma koje sam nabio u početku nisam mogao spavati

Drugu utakmicu na Ljetnoj NBA ligi Hrvatska će u nedjelju u 22 sata igrati protiv Brooklyn Netsa čije će boje braniti mlađahni Džanan Musa (20).

Protiv Dallasa, Musa je postigao 12 koševa i četiri skoka, no to su brojke koje ga ne zadovoljavaju jer je u razvojnoj G-ligi imao prosjek od 20 koševa, šest skokova i četiri asistencije.

>> Pogledajte trening hrvatskih košarkaša u Las Vegasu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Prva sezona baš mi i nije bila kao što sam očekivao. Svatko tko dođe u NBA ligu očekuje da će odmah igrati, no morao sam u G-ligi pokazati da mi ondje nije mjesto. Ovo ljeto radit ću na obrani. Dobio sam osam kilograma pa u početku nisam mogao spavati od dodatne težine, no prilagodio sam se na to - započeo je svoju NBA priču mladac iz Bihaća koji je tri i pol godine odrastao u Cedeviti, klubu koji više nije kakav je nekad bio:

Volim Cedevitu i Tedeschija

– Baš sam o tome razgovarao s Lukom Dončićem pa smo se šalili da smo obojica ponikla u istom klubu jer je to sada Cedevita Olimpija. To jest malo smiješno, no ja volim Cedevitu, volim Emila Tedeschija, kućni smo prijatelji i u neku ruku ga i razumijem. Htio je pobjeći od svega. Da budemo realni, Cedevita u Zagrebu nikad ne bi bila ispred Cibone. A meni je taj klub dao sve. Cedevita mi je dala priliku da igram u Euroligi. Znao sam ne igrati nekoliko utakmica, a onda bih započeo u petorci sa zadatkom čuvanja Spanoulisa.

A taj zadatak dao mu je današnji hrvatski izbornik Veljko Mršić s kojim je, u Cedeviti, imao promjenljiv odnos. Mršić ga je znao ne povesti u Beograd na utakmicu protiv Partizana, a onda bi ga u Zagrebu poslao u igru i Musa bi postigao 18 koševa.

– Bio sam klinac od 16-17 godina i mislio sam da sam najbolji na svijetu pa mi je sve to bila dobra škola. Veljko i ja smo ostali u dobrim odnosima pa smo se, kada sam bio u Zagrebu, i vidjeli. Uostalom, ne mogu ja trenera kriviti ako mi ne vjeruje. Tako je i u igri, ako ne vjeruješ suigraču, nećeš mu dodati loptu.

Uspio je dijelom gledati Hrvatsku u utakmici protiv Pistonsa (80:96).

– Iznenadili su me ugodno to prvo poluvrijeme. Pitali su me ovi moji o Hrvatskoj i ja sam im rekao da su to momci koji će se boriti. Mi Balkanci volimo provocirati, uštipnuti. Neće to biti lak zadatak za nas.

Među članovima hrvatske ljetne selekcije neki su igrači s kojima je igrao.

– Igrao sam u Cedeviti s Babićem i Ramljakom, a s Rogićem u drugoj momčadi, a igrao sam protiv Šakića, Marčinkovića... Malo me iznenadio vaš sastav, no unatoč svemu Mršić je sastavio momčad kod koje se vidi zajedništvo. Vidio sam slavlje na klupi i to me iznenadilo jer toga prije nije bilo.

Hrvatska bi bila jača da nije bilo onih koji su se zahvalili na igranju u Las Vegasu. Bi li Musa, da nije NBA igrač, ikad odbio Ljetnu ligu?

– Naravno da ne bih, cijela je NBA liga ovdje. Mi smo u hotelu gdje su Mike D’Antoni, bio je tu i Gregg Popovich, a vidio sam i LeBrona Jamesa i Anthonyja Davisa. Možete svim tim ljudima prići i pitati ih što vas zanima.

Iz onog bosansko-hrvatskog ritma nije bilo lako prilagoditi se na brzi američki.

– Nema ovdje kao kod nas da sjedneš s nekim na kavu i da se ispričaš. Ovdje se u Starbucksu uzme kava i ideš dalje. Treniram po šest-sedam sati pa dođem kući i spavam. Realno, nemam tu neki život, no neka se samo ustalim igrački, a onda ćemo živjeti.

Bojan mi puno pomaže

U prilagodbi mu je, kaže, pomogao i Bojan Bogdanović premda je igrač drugog kluba.

– Bojan me nevjerojatno iznenadio. Kada sam došao u Netse, on mi je preko nekih svojih ljudi dostavio svoj broj telefona, da mu se javim ako mi što treba u klubu u kojem je on proveo nekoliko sezona. Kada postignu uspjeh, neki ljudi znaju pobjeći od svih, a meni je kao mladom igraču ta lijepa Bojanova gesta jako puno značila.

Džanan je u NBA došao sam, sa samo 18 i pol godina. Je li ikad požalio što se preko Atlantika otisnuo tako mlad.

– Nisam, svatko od nas mora proći tu mukotrpnu prvu sezonu pa je bolje to proći što prije. Kada sam igrao u Cedeviti, imao sam manje od 90 kilograma, a sada imam 101. Najvažnije mi je da se poboljšam i pokažem svojima da mogu igrati u obrani. I zato treniram kao manijak i ovo ljeto ću kod kuće biti samo devet dana.I bolje mu je tako jer su Netsi doveli Irviniga i Duranta i sanjaju velike snove u koje će se Musa moći uključiti samo potpuno spreman.