Od anonimca do zvijezde: S 18 godina napustio Hrvatsku, predsjednik SAD-a primio ga je u Bijelu kuću

Nakon sjajnog rezultata na US Openu gdje je igrao u osmini finala i ispao od Novaka Đokovića, Borna Gojo je nastavio s dobrim nastupima za hrvatsku reprezentaciju u Davisovom kupu. U odsustvu Marina Čilića i Borne Ćorića postao je prvi reket reprezentacije. Odigao je dva meča, pobijedio je Amerikanca Tiafoea, a izgubio od Finca Ruusuvuorija.

Od anonimca do zvijezde

Uz sve to prvi put je ostvario plasman među prvih sto igrača na ATP ljestvici. Doduše, taj plasman koštao ga je izgubljene oklade. No vjerojatno mu je to najslađe izgubljena oklada. Naime, kladio se s trenerom da će, uđe li nakon US Opena među prvih sto, obojiti kosu u plavo. Obećano – ispunjeno.

No nije Gojo prvi put oduševio hrvatske navijače. Svi se još dobro sjećaju prosinca 2021. godine kada su njegove pobjede bile ključne u pohodu Hrvatske do finala. Protiv Australije u skupini Davis cupa Gojo je pobijedio Alekseja Popirina, igrača na 61. mjestu ATP liste, a nakon što je izbornik Vedran Martić protiv Mađarske na teren poslao Nina Serdarušića, protiv Italije u četvrtini finala Gojo je pobijedio Lorenza Sonega, 27. igrača na ATP listi, a onda u polufinalu i Srbina Dušana Lajovića, 33. igrača svijeta. Bio je to treći nastup 23-godišnjeg Splićanina i treća Gojina pobjeda nakon koje se pretvorio u pravog junaka hrvatske Davis Cup reprezentacije.

VEZANI ČLANCI:

Na putu Hrvatske do polufinala Gojo je postao najugodnije iznenađenje cjelokupnog završnog turnira Davisova kupa. Borna Gojo tada je u manje od deset dana, zahvaljujući Davisovu kupu, prošao put od anonimca do sportske zvijezde. U tom trenutku bio je na 279. mjestu ATP liste i do tada na Touru nije napravio ozbiljniji rezultat. Konkretnije, do tada je u karijeri na Touru samo jednom pobijedio igrača iz TOP 100, bilo je to još u kolovozu 2017. kad je na Winston-Salem Openu (ATP 250) u Sjedinjenim Državama u prvom kolu kvalifikacija pobijedio Belgijanca Rubena Bemelmansa.

– Svaki meč koji igram za Hrvatsku znači mi 50 puta više nego kad igram za sebe – rekao je tada Gojo.

Gojo je bio malo razočaran nakon splitskog nastupa. Ne toliko porazima naše reprezentacije koliko jako slabim posjetom gledatelja. Igralo se u Splitu, gradu koji je poznat po tome što tamošnji ljudi obožavaju sport. Plus, svi igrači teniske reprezentacije dolaze upravo iz Splita.

– Cijena karata je bila takva kakva je. Trudili smo se podijeliti ih što više. Razumijem i slažem se da cijene nisu bile idealne. Podijelili smo toliko ulaznica, a mislim da ni ti svi ljudi nisu došli. Čuo sam da je i Grad Split imao 500 ulaznica. U dvorani nije bilo ni 200 naših... Imam osjećaj da smo bolje tretirani vani nego doma. Kad smo igrali u Italiji, bilo je 10.000 Talijana u dvorani – rekao je nakon poraza do Finske Gojo.

Kako bilo, Gojo je već odavno kupio stalnu ulaznicu člana reprezentacije Hrvatske u sljedećim nastupima u Davisovu kupu. Hrvatska reprezentacija naviknula nas je na vrhunske rezultate u kupu i konstantan boravak u elitnoj Svjetskoj skupini. U njoj će ostati i nakon turnira u Splitu, a sljedeći susret imat će u tzv. Qualifier fazi početkom veljače iduće godine (u tom stupnju natjecanja ove je sezone svladala Austriju u Rijeci). Međutim, povratkom Marina Čilića i Borne Ćorića te mladih igrača iz Splita očekuje se da će se ponovno boriti za odlazak na završnicu Davisova kupa. U "Qualifier" fazi početkom veljače 2024. sudjelovat će 24 reprezentacije – 12 ekipa koje će proći iz Prve skupine, te 12 (od ukupno 16) reprezentacija koje ovog tjedna igraju na ukupno četiri turnira prvog kruga završnice. Četiri od navedenih 16 reprezentacija bit će pošteđene nastupa u "Qualifieru" – ovogodišnji finalisti, te dva sastava koji će dobiti pozivnice. Gojo je mišljenja da ova momčad ima potencijal ponovno konkurirati za naslov.

VEZANI ČLANCI:

– Mislim da možemo, samo da ne bude ozljeda i da budemo kompletni – rekao je Borna.

Gojo je tenis počeo trenirati jako kasno, s 12 godina. Prije toga, ovaj je Splićanin s Firula, visok 197 centimetara trenirao nogomet u Spinutu i Hajduku. Igrao je na poziciji polušpice, ali srećom jednom se naljutio na trenera te je odlučio promijeniti sport. Prebacio se na tenis što se pokazalo kao pun pogodak. S obzirom na to da je Gojo dijete Firula, nije čudo da se s Poljuda vratio u kvart, na terene koji su dali niz vrhunskih tenisača. Priča kaže da je na prvom turniru koji je igrao osvojio utješni dio, što je naravno bilo veliko iznenađenje jer tenis je sport u kojem uspijevaju oni koji počnu trenirati s pet ili šest godina, a ne oni koji se uključuju s 12. I danas je veliki navijač bijelih, pa je tako prilikom dočeka 2021. izjavio da bi od osvajanja Davisova kupa radije da Hajduk osvoji naslov.

Zanimljivo je da Gojo od prvih dana igra desnom rukom, iako je prirodno ljevak. Jednostavno, odlučio je da će igrati desnom. Prijatelji iz njegovih mlađih dana sjećaju se da je bio dobar i u košarci, a i basket je igrao desnom rukom. Prvi trener mu je bio Duje Čalušić. Gojo je znao biti tvrdoglav, bilo je tu malo i otpora, ali kod Čalušića je znatno napredovao. Nakon otprilike dvije godine došlo je do zasićenja i obitelj Gojo angažirala je Jozu Dumanića, još jednog kvalitetnog splitskog trenera. Gojo je u tim mlađim danima bio solidan igrač, ali nikada nije slovio za ekstra talent. Nije se mislilo da je igrač od kojeg bi se mogle očekivati velike stvari. Uz to, sretne okolnosti su bile i što je dosta rano, pomalo i neočekivano, imao Head, a zatim i Lotto kao tehničke sponzore. Veso Matijaš, Splićanin na poziciji globalnog savjetnika za marketing, strategije i sponzorstva, ujedno veliki ljubitelj tenisa, o Goji je čuo pozitivne stvari od Marija Tudora i tako se rodila ta suradnja.

VEZANI ČLANCI:

Kad je imao 17 godina, Gojo se s majkom i dvije godine starijom sestrom Leonom preselio u Zagreb. Razlog su bili bolji uvjeti, u Splitu je prečesto na otvorenim terenima ovisio o vremenskim prilikama, a u Zagrebu je imao i puno više sparing-partnera. Prelaskom u Zagreb dobio je i novog trenera, Velimira Zovka. Zadnjih dana Zovko je često bio gost hrvatskih medija i dosta je govorio o suradnji s Gojom, najviše o njezinim počecima. Mladi Borna se ispočetka nije dobro "našao" u Zagrebu, ali trener Zovko nije se tek tako predavao. On i inače slovi za dosta čvrstog, krutog trenera, a to je vjerojatno najbolje što se Goji u tom momentu moglo dogoditi. Uz njega, Gojo je radio s Perom Kuterovcem, jednim od najcjenjenijih hrvatskih kondicijskih trenera. Kod Zovka je Gojo jako napredovao, u svibnju 2016. postao je juniorski prvak Hrvatske, dominantno bez izgubljenog seta, a ta se suradnja nastavila i kad je Gojo odlučio otići na koledž u Sjedinjene Države.

U gostima kod Donalda Trumpa

– Iskreno isprva nisam razmišljao o koledžu, jer to u Hrvatskoj nije bila tako popularna opcija. No onda sam pričao s trenerom s Wake Foresta, a on mi je odmah, što je mene iznenadilo, ponudio punu školarinu. Ja sam mislio više na profesionalni tenis kao i svi iz Hrvatske, nismo imali neku drugu opciju u glavi. Međutim kako sam više razgovarao s njim, shvatio sam da je to odličan put i da sve više igrača sada izlazi iz koledž-tenisa.

Na sveučilištu Wake Forest u Sjevernoj Karolini osvojio je i sveučilišni naslov pa ga je u Bijelu kuću primio Donald Trump.

– To je bio prvi put u povijesti škole da tenis osvaja nacionalno prvenstvo, dakle bila je riječ o stvarno velikom događaju tamo. Kako je to mala zajednica, svi prate i navijaju, bile su pune tribine u finalu. Doživljaj kakav se rijetko viđa čak i na ATP turnirima, jer sam igrao nekoliko takvih turnira i većih Challengera, no takvu atmosferu teško je doživjeti. To je iskustvo kakvo se događa jedanput u životu i stvarno smo zahvalni svi što smo imali priliku u kratkom roku doći do predsjednika i s njim porazgovarati, da nam on stisne ruku i čestita, stvarno nevjerojatno.

Gojo je za Hrvatsku debitirao u studenom 2019. kao zamjena za ozlijeđenog Bornu Ćorića. Bilo je to vatreno krštenje jer je s druge strane imao Andreja Rubljova, a dva dana poslije i velikog Rafaela Nadala.