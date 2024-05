Obrvan o Hrvatici koja igra za Crnu Goru: Žao mi je što ne može nastupati za našu reprezentaciju

Rukometašice Podravka Vegete osvojile su 26. put Kup Hrvatske. U finalnoj utakmici, igranoj u porečkoj dvorani Žatika, Koprivničanke su pobijedile Lokomotivu s 33:29. Zagrepčanke su sjajno odigrale prvo poluvrijeme u kojem su imale minus od samog jednog pogotka. No u nastavku je Podravka malo ubrzala i za samo pet minuta došla do velikih plus pet (20:15). Najveća prednost koju su Koprivničanke ostvarile bila je devet pogodaka razlike (30:21). U tom trenutku Ivica Obrvan, trener Podravke, daje priliku igračicama s klupe pa Lokomotiva zadnjih desetak minuta dobiva s 8:3 za podnošljivih minus četiri na kraju.

Podravka slaže sjajnu ekipu

– Mislim da su gledatelji mogli uživati u zanimljivoj utakmici. Prvo poluvrijeme odigrali smo dosta loše, u nastavku je to izgledalo sve puno bolje – rekao je Ivica Obrvan, dodavši:

– Čestitao bih djevojkama na sjajnoj sezoni. Dvije titule smo osvojili, jednu smo vratili nakon dvije godine posta. Odigrali smo sjajno Europu. Možemo biti svi jako zadovoljni. Što se tiče finala, razlika u kvaliteti jest na našoj strani, ali ne toliko koliko misli javnost koja ne prati kontinuirano ženski rukomet. To se vidjelo po prvom poluvremenu koje je Lokomotiva odigrala sjajno i bio je neriješen rezultat. Na našu sreću i zahvaljujući kvaliteti početkom drugog poluvremena napravili smo veliku razliku koja se na kraju smanjila, no ostvarili smo zasluženu pobjedu i na kraju osvojili Kup. Bilo je teško zadnjih dana trenirati i koncentrirati se s obzirom na ono što je iza nas. Sada slijedi pauza od mjesec i pol prije početka sezone. Jedan dio reprezentativki će od 27. biti na okupu i još nekoliko dana raditi, a to će brzo proći pa ćemo se okrenuti novoj sezoni.

Sljedeće sezone Podravka će igrati Ligu prvakinja, a klub je do sada potpisao s nekoliko zvučnih imena. U Koprivnicu stižu Prkačin, Birtić, Brkić – sve redom hrvatske reprezentativke, te Matea Pletikosić, Hrvatica koja igra za Crnu Goru.

Edi Šmitu priznanje

– Istina, bit ćemo jači kao klub, a žao mi je što Ana Pandža i Matea Pletikosić ne mogu igrati za hrvatsku reprezentaciju – rekao je Obrvan.

Najefikasnije u redovima Podravke bile su Josipa Mamić s 13 i Katarina Pandža, MVP završnice Kupa, s devet pogodaka. Josipa je svojoj prezimenjakinji na vratima Lokomotive postigla čak 12 pogodaka.

– Imala sam tek jedan promašaj u cijelom susretu i taj šut je zaustavila vratnica. Već sam počela slaviti pogodak kada sam shvatila da lopta nije ušla u mrežu – rekla je Josipa.

U Lokomotivi najefikasnije su bile Prkačin s deset te Malec sa šest pogodaka. Uz brojne subotnje rukometne aktivnosti u Poreču, prije podne je bilo rezervirano i za drugi dan 47. seminara trenera. Tri predavanja održana su "Žatici" pred više od 650 trenerica i trenera koji su pratili tijek misli i upijali znanje predavača. Drugi dan seminara trenera otvorio je Vlado Šola, koji je uz mlade rukometaše – selekciju Istre, prikazao principe rada 6 – 0 obrane. Drugo predavanje pred ispunjenom "Žatikom" održao je Dagur Sigurdsson, izbornik hrvatske muške seniorske reprezentacije. Uz mlade generacije hrvatskog rukometa na terenu je bio i Denis Špoljarić, proslavljeni hrvatski reprezentativac i pomoćnik izbornika Sigurdssona. Trenerice i treneri imali su priliku vidjeti zanimljive vježbe za razvoj igre u napadu. Subotnja predavanja zaključio je Ivica Obrvan, izbornik hrvatske ženske seniorske reprezentacije i trener Podravke Vegete.

Legendarni riječki trener Edo Šmit preuzeo je plaketu za istaknuti rad, dok je posmrtno priznanje dodijeljeno treneru Tomislavu Prebegu.