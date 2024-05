Rukometašice Podravke po 26. put osvojile hrvatski Kup

Rukometašice Podravke Vegete po 26. put su osvojile Kup Hrvatske, pobijedivši u finalu odigranom u petak u porečkoj dvorani Žatika zagrebačku Lokomotivu sa 33-29 (14-13).

Najbolja igračica finalne utakmice bila je krilna igračica Podravke Vegete Josipa Mamić koja je postigla čak 13 golova iz 14 šutova. Devet pogodaka za pobjednice postigla je Katarina Pandža, a po triput su mrežu zatresle Sara Šenvald i Andrea Šimara.

U Lokomotivinom sastavu je najbolja bila Kristina Prkačin sa 10 pogodaka, a po pet golova su postigle Ana Malec i Nikoleta Trunkova.

U izjednačenom prvom poluvremenu zagrebački sastav je uspijevao držati priključak, a u 14. minuti imati i dva pogotka prednosti (7-5). No, bilo je to i posljednje vodstvo Lokomotive. Podravka je na poluvrijeme otišla s pogotkom prednosti (14-13). Serijom 3-0 na početku drugog dijela Koprivničanke su došle do +4 (17-13), a onda su prednost postupno povećavale do najvećih devet golova (30-21) u 52. minuti. Lokomotiva je uspjela do kraja utakmice samo ublažiti poraz.

Bilo je to 30. finale ovog natjecanja za koprivničku ekipu, a 19. za Lokomotivu, koja je ostala na šest osvojenih trofeja.