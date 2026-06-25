Njemačka je odlučila pomoći Hrvatskoj u borbi za nokaut-fazu

Hrvatska u završnici skupine Svjetskog prvenstva pozorno prati rasplete u drugim skupinama, a jedna vijest iz njemačkog tabora mogla bi joj biti posebno važna. Iako je Njemačka već osigurala plasman u nokaut-fazu, izbornik Julian Nagelsmann odlučio je da protiv Ekvadora neće odmarati velik broj prvotimaca.

Njemačka će posljednju utakmicu u skupini odigrati s ozbiljnim pristupom, a promjene u sastavu bit će uglavnom prisilne zbog ozljeda. Umjesto ozlijeđenog Nica Schlotterbecka trebao bi zaigrati Antonio Rüdiger, dok će David Raum uskočiti umjesto Nenea Browna koji ima problema s mišićem.

Takav rasplet odgovara Hrvatskoj jer Vatrenima u borbi za prolazak među najboljih osam trećeplasiranih momčadi nije svejedno kakvi će biti rezultati u ostalim skupinama. Posebno je važan susret Njemačke i Ekvadora, budući da bi pobjeda Ekvadora mogla donijeti dodatne bodove konkurentima u poretku trećeplasiranih reprezentacija. U novom formatu natjecanja na Svjetskom prvenstvu u nokaut-fazu prolaze i najbolje rangirane trećeplasirane momčadi, pa svaki bod i svaki pogodak mogu imati veliku važnost. Hrvatska pritom i dalje prvenstveno ovisi o vlastitom rezultatu, ali činjenica da Njemačka neće izaći na teren s kombiniranom momčadi svakako joj ide u prilog.

Nagelsmann je objasnio da je stručni stožer razmatrao mogućnost većih rotacija, ali da su procijenili kako je kontinuitet važniji. Njemački izbornik želi da momčad zadrži ritam i uoči nastavka natjecanja, posebno nakon što su neki igrači ranije bili izvan reprezentacije zbog ozljeda. "Imamo još jednu utakmicu koju želimo pobijediti i iskoristiti za pripremu nokaut-faze", poručio je Nagelsmann, koji je time jasno dao do znanja da Njemačka protiv Ekvadora neće pristupiti utakmici kao formalnosti.

Inače, u trenutačnom presjeku poretka trećeplasiranih reprezentacija borba za osam mjesta koja vode u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva i dalje je potpuno otvorena. Na vrhu ljestvice nalazi se Bosna i Hercegovina s četiri boda, dok skupinu reprezentacija koje su trenutačno u zoni prolaska s tri boda čine Švedska, Hrvatska, Južna Koreja, Alžir, Paragvaj i Škotska. Na osmom mjestu, koje je trenutačna “crta prolaza”, nalaze se Zelenortski Otoci s dva boda. Ispod crte su Belgija također s dva boda, zatim DR Kongo, Ekvador i Senegal, koji imaju jedan ili nijedan bod te su u znatno težoj poziciji uoči završnih utakmica skupina.