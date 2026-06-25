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ŠTO STE PROPUSTILI?

Hrvatskoj su noćas pomogli Brazil i Meksiko, ali pojavio se ovaj rezultat koji nam ne odgovara

SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Stjepan Meleš
25.06.2026.
u 07:52

Dobra vijest dolazi iz skupine A. Meksiko je odradio svoje, ali i jako pomogao Hrvatskoj, pobijedio Češku s rezultatom 3:0 i ostavio je na samo jednom bodu. Time je još jedan potencijalni hrvatski konkurent u poretku trećeplasiranih ostao iza vatrenih

U šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva također prolazi osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija, svaka utakmica u drugim skupinama može promijeniti kalkulacije za Hrvatsku. Prva šansa za pomoć stigla je u okršaju Bosne i Hercegovine i Katara. Hrvatskoj bi najviše odgovarao remi, jer bi obje reprezentacije ostale iza nje u borbi trećeplasiranih. Međutim, BiH je odigrala sjajnu utakmicu, pobijedila Katar s 3:1 i osigurala povijesni nastup u šesnaestini finala. 

No nekoliko sati kasnije stigla je puno bolja vijest. Brazil je na krilima dvostrukog strijelca Viniciusa Juniora te Cunhe razbio Škotsku s 3:0, prvi je prošao iz svoje skupine i ostavio Škote na tri boda. Treći gol zabio je Unitedov Cunha, a poraz je Škotsku ostavio s gol-razlikom 1:4, odnosno na -3.

Dobra vijest dolazi iz skupine A. Meksiko je odradio svoje, ali i jako pomogao Hrvatskoj, pobijedio Češku s 3:0 i ostavio je na samo jednom bodu. Time je još jedan potencijalni hrvatski konkurent u poretku trećeplasiranih ostao iza vatrenih. 

Prevedeno, Brazil je porazio Škotsku i pokvario joj gol-razliku, a Meksiko je izbacio Češku sa SP-a. To su dva raspleta koja idu u korist vatrenima za plasman u nokaut-fazu. 

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Javljanje s treninga hrvatske reprezentacije
Ključne riječi
Bosna i Hercegovina hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026.

Komentara 22

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Avatar southman
southman
08:53 25.06.2026.

Ako nismo u stanju odigrati neriješeno protiv Gane onda nam i nije mjesto u završnici.

Avatar Asterix
Asterix
09:28 25.06.2026.

Brazil nema matematičare k'o mi pa mora pobjeđivati 🤷🏻‍♂️

MA
Matija100
08:45 25.06.2026.

Trebao je Dalić ozbiljnije i hrabrije u smjenu generacija. Trebalo se tu naći mjesta za Stojkovića. I nije jasno zašto nemamo zamjene za krila (Perišića i Marca Pašalića) i nemamo lijevog beka (Gvardiol to igra kao lijevi stoper, a zamjene za njega nema).

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Infantino dao objašnjenje za jednu od najvećih kontroverzi SP-a, slažete li se s njegovim mišljenjem?

– Je li nužno loše da su igrači dobili nekoliko minuta da se odmore, obnove snagu i na teren vrate u punoj brzini? Mislim da nije. Je li nužno loše da treneri dobiju novu mogućnost da promijene neke postavke ili isprave pogreške? Također mislim da nije. Uostalom, mislim i da su te stanke uvjetovale da se ovo Svjetsko prvenstvo igra u najjačem intenzitetu u povijesti – rekao je Infantino

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