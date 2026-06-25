Hrvatskoj su noćas pomogli Brazil i Meksiko, ali pojavio se ovaj rezultat koji nam ne odgovara

U šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva također prolazi osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija, svaka utakmica u drugim skupinama može promijeniti kalkulacije za Hrvatsku. Prva šansa za pomoć stigla je u okršaju Bosne i Hercegovine i Katara. Hrvatskoj bi najviše odgovarao remi, jer bi obje reprezentacije ostale iza nje u borbi trećeplasiranih. Međutim, BiH je odigrala sjajnu utakmicu, pobijedila Katar s 3:1 i osigurala povijesni nastup u šesnaestini finala.

No nekoliko sati kasnije stigla je puno bolja vijest. Brazil je na krilima dvostrukog strijelca Viniciusa Juniora te Cunhe razbio Škotsku s 3:0, prvi je prošao iz svoje skupine i ostavio Škote na tri boda. Treći gol zabio je Unitedov Cunha, a poraz je Škotsku ostavio s gol-razlikom 1:4, odnosno na -3.

Dobra vijest dolazi iz skupine A. Meksiko je odradio svoje, ali i jako pomogao Hrvatskoj, pobijedio Češku s 3:0 i ostavio je na samo jednom bodu. Time je još jedan potencijalni hrvatski konkurent u poretku trećeplasiranih ostao iza vatrenih.

Prevedeno, Brazil je porazio Škotsku i pokvario joj gol-razliku, a Meksiko je izbacio Češku sa SP-a. To su dva raspleta koja idu u korist vatrenima za plasman u nokaut-fazu.

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