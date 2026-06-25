VIDEO Poslušajte kako je srpski komentator ispratio povijesni uspjeh BiH i Halidovu pjesmu

Dok je u Bosni i Hercegovini vladala euforija zbog prolaska u nokaut-fazu SP-a, prijenos na kanalu Arena Sport u Srbiji obilježila je vrlo suzdržana odjava tamošnjeg komentatora. Unatoč fantastičnom uspjehu susjedne zemlje i činjenici da je u pozadini svirao hit Halida Bešlića ''Ljiljani'', komentator je odjavio utakmicu na potpuno ravnodušan način.

Gledateljima je samo informativno objavio da je BiH pobijedila i prvi put prošla grupnu fazu natjecanja. Njegovu reakciju poslušajte OVDJE.

Potpuno suprotnu reakciju imao je njegov kolega u Bosni i Hercegovini. Umjesto da pokuša riječima opisati slavlje, on se odlučio za jednostavan, ali učinkovit potez. Kratko je poručio gledateljima: ''Poslušajte ovo'', a zatim utišao mikrofon i pustio gledatelje da sami dožive atmosferu.