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REAKCIJE SUSJEDA

VIDEO Poslušajte kako je srpski komentator ispratio povijesni uspjeh BiH i Halidovu pjesmu

FIFA World Cup 2026 - Group B - Bosnia and Herzegovina v Qatar
Blake Dahlin/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
25.06.2026.
u 12:35

Unatoč fantastičnom uspjehu susjedne zemlje i činjenici da je u pozadini svirao hit Halida Bešlića 'Ljiljani', komentator je odjavio utakmicu na potpuno ravnodušan način

Dok je u Bosni i Hercegovini vladala euforija zbog prolaska u nokaut-fazu SP-a, prijenos na kanalu Arena Sport u Srbiji obilježila je vrlo suzdržana odjava tamošnjeg komentatora. Unatoč fantastičnom uspjehu susjedne zemlje i činjenici da je u pozadini svirao hit Halida Bešlića ''Ljiljani'', komentator je odjavio utakmicu na potpuno ravnodušan način.

Gledateljima je samo informativno objavio da je BiH pobijedila i prvi put prošla grupnu fazu natjecanja. Njegovu reakciju poslušajte OVDJE.

Potpuno suprotnu reakciju imao je njegov kolega u Bosni i Hercegovini. Umjesto da pokuša riječima opisati slavlje, on se odlučio za jednostavan, ali učinkovit potez. Kratko je poručio gledateljima: ''Poslušajte ovo'', a zatim utišao mikrofon i pustio gledatelje da sami dožive atmosferu. 

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Ključne riječi
nogomet Bosna i Hercegovina SP 2026.

Komentara 10

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MA
Maro15
15:06 25.06.2026.

Koliko nam se svakodnevno ovo gura pod nos. U BiH za Hrvatsku navijaju samo Hrvati. Bošnjaci slave kad mi izgubimo. Odite u Mostar, Stolac, Čapljinu pa da se uvjerite.

MI
miliša
16:14 25.06.2026.

Čovjek je profesionalno sve odradio i rekao... što je trebao derati se, vikati, plakati - dajte ljudi nemojmo filozofirati.

PM
pravedan mir
13:55 25.06.2026.

nije da nešto volim Bosnu, pogotovo onaj dio koji je ratovao protiv nas, ali ipak mi je draže da recimo pobijede oni nego Irak ili neka afrička repka....

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Sporne pauze

Infantino dao objašnjenje za jednu od najvećih kontroverzi SP-a, slažete li se s njegovim mišljenjem?

– Je li nužno loše da su igrači dobili nekoliko minuta da se odmore, obnove snagu i na teren vrate u punoj brzini? Mislim da nije. Je li nužno loše da treneri dobiju novu mogućnost da promijene neke postavke ili isprave pogreške? Također mislim da nije. Uostalom, mislim i da su te stanke uvjetovale da se ovo Svjetsko prvenstvo igra u najjačem intenzitetu u povijesti – rekao je Infantino

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