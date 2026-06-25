Imamo 6 recepata za savršene hladne juhe: Među njima je ona uz koju se 'istopio' premijer Plenković
Kada temperature porastu, tražimo obroke koji su lagani i brzo gotovi. Upravo su hladne juhe jedno od najboljih ljetnih rješenja jer istovremeno osvježavaju, hidriraju i mogu biti vrlo hranjive. Pripremaju se od sezonskog povrća, voća, jogurta, začinskog bilja i maslinova ulja, pa su odličan izbor za ručak, laganu večeru ili predjelo.
Osim što su zdrave, praktične su jer se mogu pripremiti unaprijed i čuvati u hladnjaku do posluživanja. U vruće ljetne dane kakvima svjedočimo ovih dana, zdjelica dobro rashlađene juhe može biti pravo malo osvježenje na tanjuru.
Klasični gazpacho: Za ovu poznatu španjolsku hladnu juhu uz koju je navodno smršavio premijer Andrej Plenković potrebno je izmiksati rajčice, krastavac, papriku, malo luka, češnjak, maslinovo ulje, ocat, sol i papar. Po želji se može dodati i komadić starog kruha kako bi juha bila gušća i kremastija. Prije posluživanja gazpacho treba dobro ohladiti.
Hladna juha od krastavaca i jogurta: Krastavci i jogurt savršena su ljetna kombinacija jer daju laganu, svježu i vrlo jednostavnu juhu. Krastavce je potrebno naribati ili izmiksati s grčkim jogurtom, malo limunova soka, koprom, češnjakom, soli i paprom. Juha se poslužuje dobro rashlađena, a može se ukrasiti svježim koprom, kockicama krastavca ili žlicom maslinova ulja.
Hladna juha od tikvica: Tikvice kratko prokuhajte ili prodinstajte na malo maslinova ulja, a zatim ih ohladite i izmiksajte s malo povrtnog temeljca, jogurta ili vrhnja. Za svježinu dodajte limunov sok, bosiljak, metvicu ili peršin, ovisno o tome koji okus želite naglasiti. Ova juha je blaga, kremasta i odlična za one koji žele lagan obrok bez osjećaja težine.
Hladna juha od lubenice i rajčice: Lubenica nije rezervirana samo za desert, nego se odlično slaže i s rajčicom u neobičnoj, ali vrlo osvježavajućoj juhi. Potrebno je izmiksati očišćenu lubenicu, zrele rajčice, malo krastavca, sok limete, maslinovo ulje, sol i nekoliko listića mente. Poslužena ledeno hladna, ova juha donosi savršen spoj slatkoće, svježine i lagane kiselosti.
Hladna juha od cikle: Kuhanu ili pečenu ciklu izmiksajte s jogurtom, malo limunova soka, soli, paprom i po želji žličicom hrena. Ako želite rjeđu juhu, dodajte malo hladne vode ili povrtnog temeljca, a za bogatiji okus možete ubaciti i malo svježeg kopra. Ova juha privlači bojom, osvježava okusom i posebno je dobra kada se posluži s kuhanim jajetom ili komadićima svježeg krastavca.
Hladna juha od avokada: Avokado daje kremastu teksturu bez potrebe za kuhanjem, pa je ova juha gotova za samo nekoliko minuta. U blenderu izmiksajte avokado, jogurt ili kefir, malo limunova ili limetina soka, češnjak, sol, papar i nekoliko listića korijandra ili peršina. Prije posluživanja juhu dobro ohladite, a za dodatnu svježinu dodajte kockice rajčice, krastavca ili malo čilija.
*uz korištenje AI-ja