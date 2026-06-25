Hrvatska se 'kuha' već od 6 ujutro! Čekaju nas još gori dani, evo kada stiže spas od vrućine

Toplinski val koji je zahvatio velik dio Europe ne pokazuje znakove slabljenja, a pred Hrvatskom je još nekoliko izrazito vrućih dana. Meteorolozi upozoravaju da će do kraja tjedna iz zapadne Europe pristizati još topliji i suši zrak, zbog čega će temperature dodatno rasti, a opasnost od vrućine proširit će se i na unutrašnjost zemlje.

Već rano jutros izmjerene su vrlo visoke temperature zraka. Najtoplije je bilo u Dubrovniku, gdje je u šest sati izmjereno čak 28,4 Celzijeva stupnja. Odmah iza njega slijede Poreč s 28,3 stupnja, riječka zračna luka s 27,8 te Split-Marjan s 27,5 stupnjeva. Vrlo toplo jutro zabilježeno je i u Malom Lošinju – Čunskom (27,2), Senju (26,7), Zračnoj luci Zadar (26,6), Rabu (26,3), Šibeniku (26,0) te na Sv. Ivanu na pučini, gdje je izmjereno 25,8 stupnjeva.

Foto: DHMZ

Kako javlja HRT, na istoku Hrvatske prevladavat će pretežno sunčano vrijeme uz tek malu mogućnost ponekog poslijepodnevnog pljuska. Puhat će uglavnom slab vjetar, jutarnje temperature kretat će se između 17 i 20 stupnjeva, dok će tijekom dana dosezati od 31 do 34 stupnja. Sunčano i stabilno vrijeme očekuje se i u središnjoj Hrvatskoj. Jutro će biti nešto ugodnije, s temperaturama između 17 i 20 stupnjeva, no tijekom poslijepodneva termometri će pokazivati oko 33 stupnja. Na zapadu zemlje također će prevladavati sunčano vrijeme. U gorskim krajevima puhat će slab vjetar, dok će na obali i otocima tijekom noći biti slabe do umjerene bure. Podno Velebita bura će mjestimice biti i jaka, a tijekom dana zamijenit će je jugozapadni vjetar.

Noći će na kopnu još uvijek biti nešto podnošljivije, uz temperature između 16 i 19 stupnjeva, dok će na Jadranu i tijekom noći ostati vrlo toplo, od 23 do čak 27 stupnjeva. Dnevne temperature na kopnu uglavnom će se kretati između 28 i 31 stupnja, a uz obalu i na otocima dosezat će od 32 do 36 stupnjeva. Zbog toga je za veći dio obale na snazi narančasto upozorenje na toplinski val.

Narančasto upozorenje vrijedi i za dalmatinsku obalu, ponajprije zbog iznimno toplih noći koje otežavaju odmor. U unutrašnjosti će jutarnje temperature biti oko 20 stupnjeva, a tijekom dana gotovo posvuda očekuje se između 34 i 36 stupnjeva. Vjerojatnost za poslijepodnevne pljuskove u kontinentalnim krajevima i dalje ostaje vrlo mala. Tijekom noći puhat će slaba do umjerena bura, koju će tijekom dana zamijeniti zapadni i jugozapadni vjetar, uključujući i krajnji jug zemlje. More će većinom biti mirno ili tek malo valovito.

Foto: DHMZ

Na jugu Hrvatske jutarnje temperature kretat će se između 23 i 26 stupnjeva, dok će dnevne dosezati od 33 do 35 stupnjeva. Uz pretežno vedro i sunčano vrijeme i dalje ostaje na snazi upozorenje zbog visokih temperatura. Prema prognozi HRT-a, vrućina će do kraja tjedna predstavljati umjerenu do veliku opasnost za zdravlje, osobito u unutrašnjosti zemlje. Uz rast dnevnih temperatura postupno će rasti i one noćne, pa će bez klimatizacije ili drugih načina rashlađivanja kvalitetan san biti sve teže ostvariv.

Na Jadranu će razdoblje ekstremne vrućine potrajati do kraja tjedna, a upozorenja na toplinski val u pojedinim dijelovima obale dosegnut će najvišu razinu. Prevladavat će gotovo potpuno vedro vrijeme, noćna bura postupno će slabjeti, a tijekom dana puhati sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prvo ozbiljnije osvježenje očekuje se tek potkraj tjedna, kada bi sa sjeverozapada Europe trebala stići ciklona koja će donijeti pad temperature i postupnu promjenu vremena.