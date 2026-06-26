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GRUPA E, 3. KOLO

Ekvador dobio Nijemce i gurnuo vatrene u kompliciranu situaciju, evo što to znači za prolaz Hrvatske

FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Germany
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
1/6
VL
Autor
Mateja Papić
26.06.2026.
u 00:08

Pobjeda Ekvadora je loša vijest za Hrvatsku jer se Ekvador s osvojena četiri boda izravno ubacio ispred "Vatrenih" na ljestvici trećeplasiranih momčadi

Završni rasplet skupine E donio je rezultate koji su uzdrmali kalkulacije hrvatske nogometne reprezentacije. Dok su Njemačka i Obala Bjelokosti potvrdile prolazak u nokaut-fazu, Ekvador je pobjedom od 2-1 protiv Nijemaca zakomplicirao situaciju za "Vatrene".

Od ranije je bilo poznato da su nogometaši Njemačke osigurali prvo mjesto u skupini E, no treće kolo donijelo je neočekivani obrat na MetLife stadionu u New Jerseyju. Iako je Njemačka povela već u drugoj minuti golom Leroyja Sanea, Ekvadorci se nisu predavali. Izjednačenje je stiglo vrlo brzo, u devetoj minuti preko Nilsona Angula, dok je erupcija oduševljenja nastala u 78. minuti, kada je Gonzalo Plata postigao pogodak za konačnih 2-1.

U drugom ogledu skupine Obala Bjelokosti rutinski je svladala Curacao s 2-0. Junak utakmice bio je Nicolas Pepe, koji je dvama pogocima (7. i 64. minuta) potvrdio drugu poziciju svoje momčadi.

Na kraju grupne faze Njemačka i Obala Bjelokosti dijele vrh s po šest bodova, dok je Ekvador s četiri boda osigurao nastavak natjecanja kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih momčadi. Curacao se od prvenstva oprašta s jednim bodom. Kao pobjednik skupine, Njemačku u šesnaestini finala čeka trećeplasirana momčad iz skupina A, B, C, D ili F, dok će Obala Bjelokosti odmjeriti snage s Francuskom ili Norveškom.

Rezultati iz skupine E predstavljaju lošu vijest za hrvatsku reprezentaciju. S osvojena četiri boda Ekvador se izravno ubacio ispred "Vatrenih" na ljestvici trećeplasiranih momčadi koje love prolaz u nokaut-fazu. Kako pravila nalažu da dalje prolazi samo osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija, svaki novi konkurent s četiri boda drastično smanjuje izglede Hrvatske za prolazak dalje. S obzirom na to da Hrvatska uoči posljednjeg kola protiv Gane na kontu ima tri boda, kalkulacije su postale prošlost. Pobjeda protiv Gane sada je imperativ.

FOTO Drama na SP-u: Urušio se dio stadiona, reprezentacija trenira usred opasnog gradilišta
FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Germany
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Ključne riječi
SP 2026. Svjetsko nogometno prvenstvo Ekvador Njemačka

Komentara 49

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KA
KakoSAD
23:48 25.06.2026.

Kad smo došli do toga da treba kalkulirati, onda ne trebaju ni igrati. Neka odmah odu kući i bit ćemo sretni ako izbjegnemo novu blamažu. U suprotnom, neka izađu na teren, odigraju poštenu utakmicu i pobijede. U tom slučaju nikakva kalkulacija nije potrebna!

XY
XYZ52
00:06 26.06.2026.

Naši novinari stalno cmolje, svaka utakmica i svaki rezultat je njima problem za Hrvatsku. Ako nismo u stanju pobijediti Ganu, možemo se sami spakovati i otići kući a ne rastezati treće mjesto ovo, treće mjesto ono.

Avatar white socks
white socks
22:13 25.06.2026.

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