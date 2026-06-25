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LUDNICA NOKAUT-FAZE

Složili smo raspored šesnaestine finala SP-a: Pogledajte tko ide na koga u borbi za titulu

FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v Croatia
Foto: JOHN E SOKOLOWSKI/REUTERS
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
25.06.2026.
u 19:44

Iako je slika nokaut-faze iz dana u dan sve jasnija – uz već potvrđene međusobne oglede Južne Afrike i Kanade – važno je naglasiti kako je ostatak šesnaestine finala tek projekcija

Dok grupna faza Svjetskog nogometnog prvenstva ulazi u svoju samu završnicu, nogometna javnost s velikom pozornošću prati svaki bod i svaki pogodak koji odlučuje o poretku. Iako je slika nokaut-faze iz dana u dan sve jasnija – uz već potvrđene međusobne oglede Južne Afrike i Kanade – važno je naglasiti kako je ostatak šesnaestine finala tek projekcija.

S obzirom na to da se situacija u skupinama mijenja iz minute u minutu, donosimo trenutni nacrt kako bi nokaut-faza mogla izgledati na temelju sadašnjih pokazatelja. Napominjemo, ovo nije konačan raspored, već predviđanje koje je podložno značajnim promjenama ovisno o ishodima preostalih utakmica grupne faze.

U gornjem dijelu ždrijeba Njemačka (1E) otvara svoj put protiv Paragvaja (3D) 29. lipnja, dok će Francuska (1I) dan kasnije odmjeriti snage sa Švedskom (3F). Posebno će biti zanimljivo pratiti spomenuti dvoboj Južne Afrike (2A) i Kanade (2B) koji je na rasporedu 28. lipnja. Nizozemska (1F) će svoj prolaz tražiti protiv Maroka (2C), dok će Portugal (2K) igrati protiv Gane (2L). Španjolsku (1H) čeka Austrija (2J), a SAD (1D) će se boriti protiv Bosne i Hercegovine (3B). Egipat (1G) svoj put nastavlja utakmicom protiv Južne Koreje (3A).

28/06: Južna Afrika – Kanada

29/06: Njemačka – Paragvaj

30/06: Francuska – Švedska

30/06: Nizozemska – Maroko

01/07: Egipat – Južna Koreja

02/07: SAD – Bosna i Hercegovina

02/07: Španjolska – Austrija

03/07: Portugal – Gana

S druge strane ždrijeba Brazil (1C) ulazi u šesnaestinu finala s Japanom (2F), dok će Obala Bjelokosti (2E) testirati svoje mogućnosti protiv Norveške (2I). Derbi između Meksika (1A) i Škotske (3C) predviđen je za 1. srpnja. Engleska (1 l) snage će odmjeriti sa Zelenortskim Otocima (3H), a prava poslastica očekuje nas u ogledu Argentine (1J) i Urugvaja (2H). Australija (2D) će pokušati iznenaditi Iran (2G), dok Švicarsku (1B) čeka dvoboj s Alžirom (3J). Zaključni dio šesnaestine finala donosi susret Kolumbije (1K) i Hrvatske (3L). Prođe li Kolumbiju, Hrvatsku u osmini finala (7. srpnja) čeka pobjednik dvoboja Švicarske i Alžira.

Donji dio ždrijeba: Potencijalni derbiji

29/06: Brazil – Japan

30/06: Obala Bjelokosti – Norveška

01/07: Meksiko – Škotska

01/07: Engleska – Zelenortski Otoci

03/07: Švicarska – Alžir

03/07: Argentina – Urugvaj

03/07: Kolumbija – Hrvatska

03/07: Australija – Iran

Podsjećamo da su ovo tek radne projekcije temeljene na trenutnom stanju na tablicama. Kako se utakmice grupne faze budu privodile kraju, parovi će se kristalizirati, a vjerojatno je da ćemo svjedočiti brojnim promjenama u odnosu na ovaj prikaz. Hoće li se ovi scenariji ostvariti ili će nas posljednji dani grupne faze iznenaditi velikim preokretima, ostaje nam tek vidjeti.

FOTO Drama na SP-u: Urušio se dio stadiona, reprezentacija trenira usred opasnog gradilišta
FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v Croatia
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Ključne riječi
Svjetsko nogometno prvenstvo SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 8

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LE
lector2corrector
20:15 25.06.2026.

trla baba lan... a veel stručne projekcije.

Avatar mladen111
mladen111
20:22 25.06.2026.

Prerano je za to.

NO
Normalniživot
22:52 25.06.2026.

Neću više ni jedan članak koji nagađa ni otvoriti. Sikter.

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