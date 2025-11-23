Naši Portali
U SAUDIJSKOJ ARABIJI

Objavljen video Brozovića: 'Zarađuje pola milijuna eura tjedno, a pogledajte kako se ponaša'

Marcelo Brozović nakon potpisivanja ugovora vrijednog gotovo 100 milijuna eura posjetio je Split
23.11.2025.
"Pogledajte Brozovića, zarađuje pola milijuna eura tjedno, a ponaša se kao jedan od nas", piše jedan navijač, dok drugi napominje da je Brozović potpuna suprotnost Ronaldu koji hoda okružen tjelohraniteljima.

Hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović jedan je od onih nogometaša koji je prošlog ljeta odlučio otići igrati u Saudijsku Arabiju. Razlog je, dakako, novac koji će tamo dobiti.

Al Nassr ga je Interu platio tek 18 milijuna, no dao mu je astronomsku plaću. Brozović tamo zarađuje pola milijuna eura tjedno ili dva milijuna eura mjesečno.

A Brozović je navijače u Saudijskoj Arabiji osvojio svojom jednostavnošću. Tako je snimljen sa suprugom, djecom i još nekim članovima obitelji kako strpljivo čeka da uđe u jedan ugostiteljski objekt.

Inače, navijači Al Nassra nedavno su razvili posebnu koreografiju za Brozovića. Na njoj je pisalo "Boom" budući da je Marcelo ljubitelj tetovaža i da na vratu ima tetoviranu bombu.

Ključne riječi
Saudijska Arabija Marcelo Brozović

