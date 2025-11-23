Objavljen video Brozovića: 'Zarađuje pola milijuna eura tjedno, a pogledajte kako se ponaša'

Hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović jedan je od onih nogometaša koji je prošlog ljeta odlučio otići igrati u Saudijsku Arabiju. Razlog je, dakako, novac koji će tamo dobiti.

Al Nassr ga je Interu platio tek 18 milijuna, no dao mu je astronomsku plaću. Brozović tamo zarađuje pola milijuna eura tjedno ili dva milijuna eura mjesečno.

A Brozović je navijače u Saudijskoj Arabiji osvojio svojom jednostavnošću. Tako je snimljen sa suprugom, djecom i još nekim članovima obitelji kako strpljivo čeka da uđe u jedan ugostiteljski objekt.

Brozovic enjoying a family day out in Riyadh 💛



pic.twitter.com/rzJMS3rsQz — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) November 29, 2023

"Pogledajte Brozovića, zarađuje pola milijuna eura tjedno, a ponaša se kao jedan od nas", piše jedan navijač, dok drugi napominje da je Brozović potpuna suprotnost Ronaldu koji hoda okružen tjelohraniteljima.

Inače, navijači Al Nassra nedavno su razvili posebnu koreografiju za Brozovića. Na njoj je pisalo "Boom" budući da je Marcelo ljubitelj tetovaža i da na vratu ima tetoviranu bombu.